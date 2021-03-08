KAHRAMANMARAŞ - Araç dışında yolcu taşıyan tır sürücüsüne cezai işlem uygulandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

KAHRAMANMARAŞ - Araç dışında yolcu taşıyan tır sürücüsüne cezai işlem uygulandı

08.03.2021 22:57 | Son Güncelleme: 08.03.2021 23:01

Kahramanmaraş'ta trafik güvenliğini tehlikeye düşürerek araç dışında yolcu taşıdığı tespit edinen tır sürücüsü hakkında cezai işlem yapıldı.

Kahramanmaraş'ta trafik güvenliğini tehlikeye düşürerek araç dışında yolcu taşıdığı tespit edinen tır sürücüsü hakkında cezai işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kahramanmaraş-Adana kara yolu Şekeroba mevkisinde tır sürücüsünün araç dışında yolcu taşıdığına dair sosyal medyaya yansıyan görüntüler üzerine çalışma başlatıldığı bildirildi.

Tehlikeli yolculukla ilgili İl Emniyeti Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu aracın H.Ç'ye ait 46 ND 793 plakalı tır olduğunun belirlendiği aktarılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğüne davet edilen sürücüye, gerekli uyarıların ardından ilgili maddelerden cezai işlem uygulandığı ifade edildi.

KAHRAMANMARAŞ - Araç dışında yolcu taşıyan tır sürücüsüne cezai işlem uygulandı
KAHRAMANMARAŞ - Araç dışında yolcu taşıyan tır sürücüsüne cezai işlem uygulandı
KAHRAMANMARAŞ - Araç dışında yolcu taşıyan tır sürücüsüne cezai işlem uygulandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ümit Özdağ Süleyman Soylu Necmettin Erbakan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Mehmet Usta Aleyna Tilki Ayşegül Çınar Müslüm Gürses
Spor Arda Turan Ali Şansalan Ünal Karaman Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: KAHRAMANMARAŞ - Araç dışında yolcu taşıyan tır sürücüsüne cezai işlem uygulandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 23:01:16. #1.16#
title