KAHRAMANMARAŞ - Araç dışında yolcu taşıyan tır sürücüsüne cezai işlem uygulandı

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Kahramanmaraş'ta trafik güvenliğini tehlikeye düşürerek araç dışında yolcu taşıdığı tespit edinen tır sürücüsü hakkında cezai işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kahramanmaraş-Adana kara yolu Şekeroba mevkisinde tır sürücüsünün araç dışında yolcu taşıdığına dair sosyal medyaya yansıyan görüntüler üzerine çalışma başlatıldığı bildirildi.

Tehlikeli yolculukla ilgili İl Emniyeti Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu aracın H.Ç'ye ait 46 ND 793 plakalı tır olduğunun belirlendiği aktarılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğüne davet edilen sürücüye, gerekli uyarıların ardından ilgili maddelerden cezai işlem uygulandığı ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı