Kahramanlar Free Fire'da Aduket çekebilir! Street Fighter V küresel iş birliği bugün başlıyor!

Free Fire'ın en son iş birliği olan Street Fighter V etkinliği bugün yayında. Küresel "Free Fighter'' etkinliği, hayranların favorileri Chun-Li ve Ryu'nun şık kıyafetlerini savaş alanına getirmeye ve Ryu'nun imzası olan efsanevi Aduket hareketini öğrenmeye çağırıyor. Bunlara, özel etkinlik arayüzü, öğeleri yeniden modelleme ve daha fazlası olmak üzere, oyundaki bir dizi sınırlı özel içerik eşlik edecek!

- Sınırlı "Free Fighter" etkinliği, hayranların favorileri olan Chun-Li ve Ryu'nun şık kıyafetlerini savaş alanına getirme fırsatı da sunacak.

- Kahramanlar, özel etkinlik arayüzü, öğeleri yeniden modelleme ve çok daha fazlası dahil olmak üzere oyundaki özel temalı içeriği dört gözle bekleyebilirler.

FREE FIRE'DA ADUKET ÇEKMEYİ ÖĞRENİN!

Ryu, imzası olan özel Aduket saldırısını Free Fire'a getirecek. Aduket gerçekleştirildiğinde, Ryu'nun avuçlarından rakibine doğru güçlü bir spiritüel enerji dalgası gönderecek. Kahramanlar, bir duygunun dışa vurumu olarak Free Fire'da pop kültürünün en bilinen dövüş hareketlerinden birini öğrenip uygulayabilecekler.

STREET FIGHTER V KOLEKSİYONUYLA ŞIK BİR BİÇİMDE DÖVÜŞÜN

Kahramanlar, oyundan esinlenen çeşitli Street Fighter V temalı moda öğelerine erişebilecekler ve böylece dövüşlerini şık bir şekilde yapabilecekler. Bunlar arasında her ikisi de bugünden itibaren temin edilebilecek olan Chun-Li'nin mavi kostümü ve ölümcül çivili bilezikleri içeren ikonik kıyafeti ve savaşçıdan ilham alan bir muhafız duvar deseni yer alacak. Kahramanlara Chun-Li'nin ikonik kostümüne ek olarak yakın zamanda Ryu'nun kıyafetini de ekleme şansı sunulacak. Ayrıca, "Free Fighter" etkinliği, oyuna Aduket bombası ve AVM silah görünümü de dahil olmak üzere bir dizi özel temalı öğe getirecek.

STREET FIGHTER V, FREE FIRE'A TAŞINIYOR

Kahramanlar, bugünden itibaren ana lobiyi tamamen dönüştürecek bir "Free Fighter" etkinliğini iple çekebilirler. Street Fighter oyunlarının hayranları, serinin klasik aşamalarından biri olan Air Force Base (Hava Kuvvetleri Üssü) arka planını hemen tanıyacaktır.

Free Fire x Street Fighter V fragmanını buradan izleyebilirsiniz.

Street Fighter, Capcom tarafından geliştirilen ve yayınlanan bir dövüş oyunu serisidir. Tüm zamanların en yüksek hasılat yapan video oyun serilerinden biri olmuş ve 31 Mart 2021 itibarıyla dünya çapında 46 milyon adet satmıştır. Street Fighter V, 2016 yılında PlayStation 4 ve PC için piyasaya sürüldü.

