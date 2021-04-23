Son dakika haberi: Kahramankazan'da klasik otomobil konvoyu düzenlendi
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Son dakika haberi: Kahramankazan'da klasik otomobil konvoyu düzenlendi

Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Kahramankazan'da klasik otomobil tutkunları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinde kalmak zorunda olan çocuklar için süsledikleri araçlarıyla şehir turu attı.

Kahramankazan'da klasik otomobil tutkunları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinde kalmak zorunda olan çocuklar için süsledikleri araçlarıyla şehir turu attı.

Kaymakamlık, belediye, jandarma ve polis birimlerinin araçlardan oluşan konvoya, Ankara Klasik Otomobilciler Kulübü'nden de 15 klasik otomobil eşlik etti.

Kent meydanında bir araya gelen araçlar kırmızı beyaz balonlar ve Türk bayraklarıyla süslendi. Konvoy, çocuk şarkıları eşliğinde ilçenin ana cadde ve sokaklarında şehir turu attı.

Belediye Başkanı Serhat Oğuz da kendi kullandığı klasik otomobilden Kaymakam Engin Aksakal ile birlikte halkı selamladı.

Konvoyun geçişi sırasında evlerinin balkonlarına çıkan vatandaşlar ellerinde bayraklarla sevince ortak oldu.

Son dakika haberi: Kahramankazan'da klasik otomobil konvoyu düzenlendi
Son dakika haberi: Kahramankazan'da klasik otomobil konvoyu düzenlendi
Son dakika haberi: Kahramankazan'da klasik otomobil konvoyu düzenlendi
Son dakika haberi: Kahramankazan'da klasik otomobil konvoyu düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş

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