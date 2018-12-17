Kahramankazan'da Gelecek Sporla Gelecek Projesi

Kahramankazan Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi tarafından hazırlanan, Gençlik ve Spor Bakanlığınca kabul edilen Gelecek Sporla Gelecek Projesi'nin tanıtımı yapıldı.

Okulun konferans salonunda gerçekleştirilen proje tanıtım toplantısına Belediye Başkanı Lokman Ertürk, okul müdürleri, öğrenciler ve velileri katıldı.

Proje hakkında bilgiler veren Okul Müdürü Fatih Erdoğan, Kahramankazan'ın çok fazla göç alan bir ilçe olması sebebiyle sosyal ve sportif faaliyetlere ihtiyaç olduğunu gördüklerini ve bu nedenle de böyle bir proje yazma gereği duyduklarını söyledi.

Öğretmen ve öğrencilerden oluşacak 10 kişilik bir ekip tarafından hayata geçirilecek projenin hedef kitlesinin ilçedeki 8 lisenin öğrencileri olduğunu ifade eden Erdoğan, Kahramankazan'da ilk defa bu proje kapsamında liselerde sabah sporu uygulamasının başlayacağını ifade etti.

Kaynak: AA