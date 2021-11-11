Kahramankazan'da fidanlar toprakla buluşturuldu

KAHRAMANKAZAN, ANKARA (AA) - Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Kahramankazan ilçesinde 1500 çam fidanı toprakla buluşturuldu.

Kahramankazan Belediyesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikme etkinliği gerçekleştirildi.

Kahramankazan Şehitler Ormanı'nda düzenlenen etkinlik kapsamında 1500 fidan dikildi.

Etkinlik kapsamında Kahramankazan Kaymakamı Abdullah Selim Parlar, Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve ilçe protokolü öğrencilerle fidan dikti, can suyu verdi.

Belediye Başkanı Serhat Oğuz, göreve geldikleri günden bu yana 7 bini meyve fidanı olmakla birlikte 25 bin fidanı toprakla buluşturduklarını belirtti.