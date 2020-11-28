Kahraman Deniz Ben Yola Gelmem şarkı sözleri
Müzik dünyasının sevilen isimlerinden olan Kahraman Deniz, yepyeni parçasını paylaştı. Sözleri ve klibi ile çok beğenilen Ben Yola Gelmem Şarkı sözlerini sizler için derledik. Kahraman Deniz Ben Yola Gelmem şarkı sözleri nelerdir?
Kahraman Deniz, yepyeni parçasını müzikseverler ile paylaştı. Peki, Kahraman Deniz Ben Yola Gelmem şarkı sözleri nelerdir?
KAHRAMAN DENİZ BEN YOLA GELMEM ŞARKI SÖZLERİ
dünya'dan epeyce uzaklaştım,
sevdim ben bu durumu.
derhâl öğrenmem gerek,
nereye ait olduğumu.
yazılı olmasa bile okuyor gönül,
ezelî cümlelerini;
duyabiliyor sözleri,
henüz hiçbiri söylenmemişken.
ağır yaralıyım ama ölmem,
medet ummam, boyun eğmem
ve tedaviyi kabul etmem;
ben yola gelmem, yol bana gelsin.
kendime rastlayıverdim içimde,
bilmem ona ne sorulur;
"her arayan bulamaz," dedi,
"ama bulan hep arayanlar olur."
hayat aksın, biz duralım,
burada herkesle ve hiç kimseyleyim.
aklımdan şüphe varsa da, aşkımdan yok,
artık böyleyim.
ağır yaralıyım ama ölmem,
medet ummam, boyun eğmem
ve tedaviyi kabul etmem;
ben yola gelmem, yol bana gelsin.
KAHRAMAN DENİZ BEN YOLA GELMEM KAMERA ARKASI
Söz-Müzik: Kahraman Deniz
Düzenleme: Alican Genç
Akustik Gitar, Elektrik Gitar: Emirhan Pekdemir
Bas Gitar: Anıl Ulusoy
Davul: Behsat Boran
Yönetmen: Mali Ergin
Yapım Amiri: Aytaç Bilgin
Reji Asistanı: Şevval Davutoğlu
Yapım Asistanı: Mustafa Aksoy
Görüntü Yönetmeni: Can Dolu – GYD
Focus: Berken Polater
Kamera Asistanı: Mehmet Can Polater
Işık Şefi: Uğur Karaca
Set Amiri: Metin Albal
Sanat/Kostüm Şefi: Aynur Aktaş
Mix-Mastering: Levent Büyük