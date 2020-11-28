Kahraman Deniz Ben Yola Gelmem şarkı sözleri
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Kahraman Deniz Ben Yola Gelmem şarkı sözleri

28.11.2020 00:52 | Son Güncelleme: 28.11.2020 00:55
Kahraman Deniz Ben Yola Gelmem şarkı sözleri

Müzik dünyasının sevilen isimlerinden olan Kahraman Deniz, yepyeni parçasını paylaştı. Sözleri ve klibi ile çok beğenilen Ben Yola Gelmem Şarkı sözlerini sizler için derledik. Kahraman Deniz Ben Yola Gelmem şarkı sözleri nelerdir?

Kahraman Deniz, yepyeni parçasını müzikseverler ile paylaştı. Peki, Kahraman Deniz Ben Yola Gelmem şarkı sözleri nelerdir?

KAHRAMAN DENİZ BEN YOLA GELMEM ŞARKI SÖZLERİ

dünya'dan epeyce uzaklaştım,

sevdim ben bu durumu.

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derhâl öğrenmem gerek,

nereye ait olduğumu.

yazılı olmasa bile okuyor gönül,

ezelî cümlelerini;

duyabiliyor sözleri,

henüz hiçbiri söylenmemişken.

ağır yaralıyım ama ölmem,

medet ummam, boyun eğmem

ve tedaviyi kabul etmem;

ben yola gelmem, yol bana gelsin.

kendime rastlayıverdim içimde,

bilmem ona ne sorulur;

"her arayan bulamaz," dedi,

"ama bulan hep arayanlar olur."

hayat aksın, biz duralım,

burada herkesle ve hiç kimseyleyim.

aklımdan şüphe varsa da, aşkımdan yok,

artık böyleyim.

ağır yaralıyım ama ölmem,

medet ummam, boyun eğmem

ve tedaviyi kabul etmem;

ben yola gelmem, yol bana gelsin.

KAHRAMAN DENİZ BEN YOLA GELMEM KAMERA ARKASI

Söz-Müzik: Kahraman Deniz

Düzenleme: Alican Genç

Akustik Gitar, Elektrik Gitar: Emirhan Pekdemir

Bas Gitar: Anıl Ulusoy

Davul: Behsat Boran

Yönetmen: Mali Ergin

Yapım Amiri: Aytaç Bilgin

Reji Asistanı: Şevval Davutoğlu

Yapım Asistanı: Mustafa Aksoy

Görüntü Yönetmeni: Can Dolu – GYD

Focus: Berken Polater

Kamera Asistanı: Mehmet Can Polater

Işık Şefi: Uğur Karaca

Set Amiri: Metin Albal

Sanat/Kostüm Şefi: Aynur Aktaş

Mix-Mastering: Levent Büyük

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