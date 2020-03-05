Kahraman Balık Filmi

05.03.2020 14:58 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:58

Kendi halinde bir papağan balığı olan Alex, hayatı boyunca süper kahraman olmanın hayalini kurar. Yaşadıkları mercan resifi büyük bir tehlike ile karşı karşıya kaldığında hayalini gerçekleştirecek fırsatı bulur. Mercan resifi yok olmadan önce harekete geçen Alex ve arkadaşları denizatı ve yılan balığı, evlerini kurtarmaya çalışırken kendilerini zorlu bir mücadelenin içinde bulur.

Yönetmen: Sean Patrick O'Reilly

Senaryo: Sean Patrick O'Reilly

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: Go Fish

Yapımcı Firma: Rue De Pera Films

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 75 dk.

Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey

Vizyon Tarihi: 06.12.2019



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Kaynak: InterSinema.com