Kahraman Balık Filmi
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Kendi halinde bir papağan balığı olan Alex, hayatı boyunca süper kahraman olmanın hayalini kurar. Yaşadıkları mercan resifi büyük bir tehlike ile karşı karşıya kaldığında hayalini gerçekleştirecek fırsatı bulur. Mercan resifi yok olmadan önce harekete geçen Alex ve arkadaşları denizatı ve yılan balığı, evlerini kurtarmaya çalışırken kendilerini zorlu bir mücadelenin içinde bulur.
Yönetmen: Sean Patrick O'Reilly
Senaryo: Sean Patrick O'Reilly
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Go Fish
Yapımcı Firma: Rue De Pera Films
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 75 dk.
Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi: 06.12.2019
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Kaynak: InterSinema.com