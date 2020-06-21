Kahraman aile hekiminden yaralı köpeğe müdahale
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Kahraman aile hekiminden yaralı köpeğe müdahale

Kahraman aile hekiminden yaralı köpeğe müdahale Yaklaşık 13 ay önce aile hekimliğine sığınan yaralı köpeğe ilk müdaheleyi yapan doktor bu kez ise yol kenarında bulduğu yaralı köpeği tedavi ediyor Gaziantep'te yaklaşık 13 ay önce silahla yaralanan ve yaralı halde aile hekimliğine sığınan köpeğe...

21.06.2020 16:41 | Son Güncelleme: 21.06.2020 16:48

Kahraman aile hekiminden yaralı köpeğe müdahale

Yaklaşık 13 ay önce aile hekimliğine sığınan yaralı köpeğe ilk müdaheleyi yapan doktor bu kez ise yol kenarında bulduğu yaralı köpeği tedavi ediyor

GAZİANTEP - Gaziantep'te yaklaşık 13 ay önce silahla yaralanan ve yaralı halde aile hekimliğine sığınan köpeğe ilk müdahaleyi yapan doktor bu kez ise yolda bulduğu yaralı köpeğin imdadına yetişti. Pandami sürecinde de kahramanca mücadele eden doktor, hemen yaralı köpeği alarak gerekli tedavisine başladı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 22 Mayıs 2019 tarihinde meydana gelen olayda tüfekle vurulan bir köpek Altınüzüm mahallesinde bulunan Aile Hekimliği Merkezi önüne gelerek, kendisine yera bırakmış, güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye görüntülenen olay üzerine ise merkezde doktor olarak görev yapan Aile Hekimi Ahmet Furkan Velioğlu, yaralı hayvana ilk müdahaleyi yapmıştı. Kanlar içerisindeki köpeğin kuyruk bölgesinde 15 saçma izi belirleyen kahraman doktor, gerekli ameliyat ve kapsamlı tedavinin yapılabilmesi için ilçedeki barınakta bulunan veterinere götürülmesini sağlamıştı. Doktor Velioğlu'nun müdahalesine ve çabalarına rağmen bir gün sonra telef olmuştu.

Pandemi sürecinde de insanlarlar için kahramanca mücadele eden Aile Hekimi Ahmet Furkan Velioğlu, bu kez ise yol kenarında yaralı halde bir köpek buldu. Av köpeği olarak da bilinen ster cinsi hayvana ilk müdahaleyi yapan aile hekimi Ahmet Furkan Velioğlu, hayvanın ayak kısmından saçma ile yaralandığını belirledi. Saçmanın halen bacak kısmında olduğunu düşünen Velioğlu, hemen yaralı hayvana müdahale etti. Yaralı hayvanı aracına alarak görev yaptığı aile hekimliği bahçesine götüren kahraman doktor, gerekli bakım ve tedavisini kendisi yürütmeye başladı.

Hayvanın bacak bölümünde bulunan yara ve iltihabın kapanması için tedaviyi yüreten Aile Hekimi Velioğlu, sonraki süreçte ise hayvanın bacağında bulunan saçmanın çıkarılması için gerekeni yapacağını kaydetti.

Köpeği bulduğu anları anlatan Velioğlu, "10 gün önce görev yaptığı Altıüzüm Aile hekimliğine giderken yol kenarında yaralı halde, kıvranan bir köpek gördüm. Yaralı olduğunu anladım ama ilk etapta başka hayvanlarla kavga ettiğini ve yaralandığını düşündüm. Hayvanın yarasının nerede olduğunu bulmak için yaptığım incelemede ise saçma izi gördüm. Hayvanın çektiği acıyı görüyordum, kayıtsız kalamazdım. Onlar da can taşıyor. Hemen müdahale ettim. Aracıma alıp, görev yaptığım Aile Hekimliği'nin bahçesine getirdim. Yaralarını sarıyorum. Ayak kısmındaki ödemin gitmesi için günde iki kez antibiyotik tedavisi uyguluyorum. Durumu her geçen gün daha da iyiye gidiyor. Bu tip eğitimli, evcil hayvanlar sokağa bırakılmaması gerekiyor. Çünkü bunlar, doğadaki vahşi hayvanlarla rekabet edemez. Bakamayacaksanız hayvan alınmasın" diye konuştu.

Kahraman aile hekiminden yaralı köpeğe müdahale

Kaynak: İHA

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