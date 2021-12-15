Kağızman sözleri! Haluk Levent - Kağızman şarkı sözleri nelerdir?
Doğa İçin Çal 12. bölümünde Deniz Üstü Köpürür ve Kağızman Türküleri söylendi. Bunun ardından izleyiciler, Kağızman sözleri nelerdir merak etti. Kağızman tüm sözlerine habeirmizden ulaşabilirsiniz.
Kağızman sözleri yazımızda.
KAĞIZMAN SÖZLERİ
Ben giderim Batum'a da, Batum'un batağına
Ben giderim Batum'a da, Batum'un batağına
Pencereden içeri
Al beni otağına
Pencereden içeri
Al beni otağına
Nazlı yârim geldim sana
Fistanlığını toplasana
Kemençeler çalınıyor
Bize horon oynasana
Kağızman'a ısmarladım nar gele, nar gele
Kağızman'a ısmarladım nar gele, nar gele
Gümüş kemer ince bele dar gele, dar gele oy
Dar gele, dar gele oy
Dar gele, dar gele
Gümüş kemer ince bele dar gele, dar gele oy
Dar gele, dar gele oy
Dar gele, dar gele
Erzurum'a ısmarladım kazanı, kazanı
Erzurum'a ısmarladım kazanı, kazanı
Ben sevirem hem okuru yazanı, yazanı oy
Yazanı, yazanı oy
Yazanı, yazanı
Ben sevirem hem okuru yazanı, yazanı oy
Yazanı, yazanı oy
Yazanı, yazanı
Hey, hey, hey
Hey, hey, hey
Hey, hey, hey
Hey, hey, hey, hey
Hey, hey, hey
Hey, hey, hey
Hey, hey, hey
Hey, hey, hey, hey
Haberler.com - Gündem