Kağızman sözleri! Haluk Levent - Kağızman şarkı sözleri nelerdir? - Haberler
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Kağızman sözleri! Haluk Levent - Kağızman şarkı sözleri nelerdir?

Kağızman sözleri! Haluk Levent - Kağızman şarkı sözleri nelerdir?
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Doğa İçin Çal 12. bölümünde Deniz Üstü Köpürür ve Kağızman Türküleri söylendi. Bunun ardından izleyiciler, Kağızman sözleri nelerdir merak etti. Kağızman tüm sözlerine habeirmizden ulaşabilirsiniz.

Kağızman sözleri yazımızda.

KAĞIZMAN SÖZLERİ

Ben giderim Batum'a da, Batum'un batağına

Ben giderim Batum'a da, Batum'un batağına

Pencereden içeri

Al beni otağına

Pencereden içeri

Al beni otağına

Nazlı yârim geldim sana

Fistanlığını toplasana

Kemençeler çalınıyor

Bize horon oynasana

Kağızman'a ısmarladım nar gele, nar gele

Kağızman'a ısmarladım nar gele, nar gele

Gümüş kemer ince bele dar gele, dar gele oy

Dar gele, dar gele oy

Dar gele, dar gele

Gümüş kemer ince bele dar gele, dar gele oy

Dar gele, dar gele oy

Dar gele, dar gele

Erzurum'a ısmarladım kazanı, kazanı

Erzurum'a ısmarladım kazanı, kazanı

Ben sevirem hem okuru yazanı, yazanı oy

Yazanı, yazanı oy

Yazanı, yazanı

Ben sevirem hem okuru yazanı, yazanı oy

Yazanı, yazanı oy

Yazanı, yazanı

Hey, hey, hey

Hey, hey, hey

Hey, hey, hey

Hey, hey, hey, hey

Hey, hey, hey

Hey, hey, hey

Hey, hey, hey

Hey, hey, hey, hey

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