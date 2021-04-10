Kağızman beyaz gelinliğini giydi
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Kağızman beyaz gelinliğini giydi

İhlas Haber Ajansı / SERKAN ÇAĞLAR - Haberler | Güncel

Kağızman beyaz gelinliğini giydi Kayısı ağaçlarının çiçek açmasıyla kartpostallık görüntüler ortaya çıktı Kağızman'da meşhur kayısı ağaçlarının çiçek açmasıyla kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

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Kağızman beyaz gelinliğini giydi

Kayısı ağaçlarının çiçek açmasıyla kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

KARS - Kağızman'da meşhur kayısı ağaçlarının çiçek açmasıyla kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Açan çiçeklerle ilçe adeta beyaza büründü.

Türkiye'nin kayısı üretiminin önemli bir kısmını sağlayan Kağızman'da her yıl nisan ayı ile birlikte kayısı ağaçları çiçek açar ve ilçe adeta beyaz bir gelinlik giymiş gibi oluyor.

İlçenin önemli gelir kaynağı olan kayısı bahçelerinde ise açan çiçekler ile birlikte ummalı bir çalışma başladı ağaç altlarının tepilmesinin yanı sıra yoğun yağmur yağışında oluşan manolya hastalığından çiçekleri korumak için, ilaç yapılması ile sezona hazırlık yapan, kayısı üreticileri bu yıl havaların iyi gitmesiyle umutlarını kayısıdan elden edilecek gelire bağladılar.

Kağızman her yıl açan kayısı çiçekleri ile nisan ayında fotoğrafçıların uğrak yeri haline geliyor.

Kağızman beyaz gelinliğini giydi
Kağızman beyaz gelinliğini giydi
Kağızman beyaz gelinliğini giydi
Kağızman beyaz gelinliğini giydi
Kağızman beyaz gelinliğini giydi
Kağızman beyaz gelinliğini giydi
Kağızman beyaz gelinliğini giydi
Kağızman beyaz gelinliğini giydi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERKAN ÇAĞLAR

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