Kağıttan Hayatlar filmi konusu ne? Kağıttan Hayatlar oyuncuları kimler? Kağıttan Hayatlar nerede, hangi kanalda yayınlanıyor?
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Kağıttan Hayatlar filmi konusu ne? Kağıttan Hayatlar oyuncuları kimler? Kağıttan Hayatlar nerede, hangi kanalda yayınlanıyor?

12.03.2021 23:44 | Son Güncelleme: 12.03.2021 23:56
Kağıttan Hayatlar filmi konusu ne? Kağıttan Hayatlar oyuncuları kimler? Kağıttan Hayatlar nerede, hangi kanalda yayınlanıyor?

Başrolünde Çağatay Ulusoy'un yer aldığı Netflix filmi 'Kağıttan Hayatlar'ın konusu merak edildi. Peki beğenilen film Kağıttan Hayatlar konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede yayınlanıyor? Kağıttan Hayatlar filmi hangi platformda yayınlanıyor? Detaylar haberimizde.

Kağıttan Hayatlar filmi, son günlerde oldukça merak edilen projeler arasında yer alıyor. Netflix, ilk olarak Mücadele Çıkmazı adı verilen ancak daha sonra adı Kağıttan Hayatlar olarak değiştirilen filmin resmi fragmanını paylaştı. Film bugün Netflix'de yayınlandı. Filmin konusu merak edildi. Kağıttan Hayatlar filmi konusu nedir?

KAĞITTAN HAYATLAR NEDİR?

Kağıttan Hayatlar, 12 Mart 2021 tarihinde Netflix'te yayınlanan, Can Ulkay'ın yönettiği, senaryosunu Ercan Mehmet Erdem'in kaleme aldığı, başrollerini Çağatay Ulusoy ve Emir Ali Doğrul'un paylaştığı Türk yapımı dram filmi.

KAĞITTAN HAYATLAR KONUSU NE?

Genç bir adam olan Mehmet, kağıt toplayarak geçimini sağlar. Onun bu hayattaki en büyük destekçisi ise Tahsin Baba'dır. Mehmet'in yaşamı, Ali adında 8 yaşındaki bir çocuğun hayatına girmesiyle bambaşka bir hal alır. Ali'yi ailesine kavuşturmaya çalışan Mehmet, bu sırada küçük çocukla arasında farklı bir bağ kurar.

Kağıttan Hayatlar filmi konusu ne? Kağıttan Hayatlar oyuncuları kimler? Kağıttan Hayatlar nerede, hangi kanalda yayınlanıyor?

KAĞITTAN HAYATLAR FİLMİ OYUNCULARI

Çağatay Ulusoy

Emir Ali Doğru

Ersin Arıcı

Turgay Tanülkü

Selen Öztürk

KAĞITTAN HAYATLAR FİLMİ NE ZAMAN VE HANGİ PLATFORMDA YAYINLANACAK?

Yönetmen koltuğunda Can Ulkay'ın oturduğu, senaryosu Ercan Mehmet Erdem'e ait olan ve OGM Pictures tarafından hayata geçirilen Kağıttan Hayatlar filmi, 12 Mart 2021 tarihinde tüm dünyayla aynı anda sadece Netflix platformunda izleyenleriyle buluşacak.

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