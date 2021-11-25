Kağıthane'deki mobilya atölyesinde çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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Kağıthane'deki mobilya atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

AA / Muhammed Gencebay Gür - Haberler | Güncel
Kağıthane'deki mobilya atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

Kağıthane'deki 6 katlı binanın 3. katındaki mobilya atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

KAĞITHANE, İSTANBUL (AA) - Kağıthane'deki 6 katlı binanın 3. katındaki mobilya atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Sanayi Mahallesi Aybike Sokak üzerinde bulunan 6 katlı binanın 3. katındaki mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri sokağı güvenlik çemberine aldı, itfaiye ekipleri de kısa sürede kontrol altına alınan yangını söndürdü.

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