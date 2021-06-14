Kağıthane'de uyuşturucu madde satan karı kocaya polis baskını

Kağıthane'de karı koca olan uyuşturucu tacirlerinin evine polis ekipleri tarafından baskın düzenledi.

Kağıthane'de karı koca olan uyuşturucu tacirlerinin evine polis ekipleri tarafından baskın düzenledi. Yapılan baskında 834 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, Songül T. isimli şüpheli gözaltına alındı. Yakup T. ise polis merkezine giderek teslim oldu.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan bir ihbarlar üzerine karı koca olduğu belirtilen iki şahsın bir otomobil içerisinde uyuşturucu bulundurduğu ve bu yolla ticaretini yaptığı iddiası polis ekiplerini harekete geçirdi. Yapılan ihbarda uyuşturucu maddelerin Kağıthane Harmantepe Mahallesi Buğra Sokak'ta bulunan 34 SHT 42 plakalı otomobil içerisinde muhafaza edildiği iddia edildi. Bunun üzerine Gültepe Polis Merkezi'ne bağlı ekipler, aracın Songül T. adına kayıtlı olduğunu ve şahsın Harmantepe Mahallesi Buğra Sokak'ta ikamet ettiğini belirledi. Adrese yapılan baskında 834 gram uyuşturucu madde, 1 adet uzun namlulu silah, 1 adet tabanca ve 4 adet fişek ele geçirildi. Evin balkon kısmında ise saksı içerisinde bulunan 96 kök uyuşturucu ele geçirildi. Baskın sonrası Songül T. gözaltına alınırken eşi Yakup T. adresinde bulunamadı. Şüpheli Yakup T. ise 13 Haziran Pazar günü aracıyla birlikte karakola giderek teslim oldu. Yakup T.'nin mala zarar verme, tehdit, yağma, gasp, kasten yaralama, işyerinden ve kurumdan hırsızlıktan sabıkası olduğu ortaya çıktı.

(Muhammet Emin Arslan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı