Kağıthane'de tüp taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı

Kağıthane'de, kullandığı tüp yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Seyrantepe Mahallesi Cefakar Sokağı'nda, yokuşta seyreden 34 EV 1246 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi üzerine park halindeki 56 KA 294 plakalı otomobile çarptı.

Çarpma sonrası kamyonet yokuşta devrilerek durabildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekipleri de kamyonetin kasasında bulunan dolu tüpleri çıkararak aracı güvenli bir noktaya aldı.

Bu arada, kamyonetin yokuş çıktıktan kısa süre sonra devrilmesi ve sürücünün sokakta bulunan market sahipleri tarafından araçtan çıkarılması güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Gökmen