Kağıthane'de tüp taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kağıthane'de tüp taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı

24.01.2021 15:59 | Son Güncelleme: 24.01.2021 16:06

Kağıthane'de, kullandığı tüp yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kağıthane'de, kullandığı tüp yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Seyrantepe Mahallesi Cefakar Sokağı'nda, yokuşta seyreden 34 EV 1246 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi üzerine park halindeki 56 KA 294 plakalı otomobile çarptı.

Çarpma sonrası kamyonet yokuşta devrilerek durabildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekipleri de kamyonetin kasasında bulunan dolu tüpleri çıkararak aracı güvenli bir noktaya aldı.

Bu arada, kamyonetin yokuş çıktıktan kısa süre sonra devrilmesi ve sürücünün sokakta bulunan market sahipleri tarafından araçtan çıkarılması güvenlik kamerasına yansıdı.

Kağıthane'de tüp taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı
Kağıthane'de tüp taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı
Kağıthane'de tüp taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı
Kağıthane'de tüp taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Gökmen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Fahrettin Koca Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Cansu Dere Aleyna Tilki Seren Serengil
Spor Erol Bulut Ali Şansalan Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Fernando Muslera
Tüm Haberler Türk Nijerya Esenyurt Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kağıthane'de tüp taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.1.2021 16:06:57. #1.15#
title