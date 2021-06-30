Son dakika: Kağıthane'de ticari taksi ile otomobilin çarpışma anı kamerada
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Son dakika: Kağıthane'de ticari taksi ile otomobilin çarpışma anı kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Kağıthane'de ticari taksi ile otomobilin çarpışma anı kamerada Kağıthane'de cadde üzerinde seyir halinde olan ticari taksi ile yolun karşına geçmeye çalışan otomobil çarpıştı.

Kağıthane'de ticari taksi ile otomobilin çarpışma anı kamerada

İSTANBUL - Kağıthane'de cadde üzerinde seyir halinde olan ticari taksi ile yolun karşına geçmeye çalışan otomobil çarpıştı. Kaza sonrası can kaybı yada yaralanma yaşanmazken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 23: 30 sıralarında Kağıthane Mehmet Akif Ersoy Caddesi Sütlüce Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 THR 21 plakalı ticari taksi cadde üzerinde seyir halindeyken yolun karşısına geçmekte olan 34 CTA 223 plakalı otomobil ile çarpıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ticari taksi ve otomobilde maddi hasar oluşurken olayda herhangi can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Kaza anı ise caddedeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Son dakika: Kağıthane'de ticari taksi ile otomobilin çarpışma anı kamerada
Son dakika: Kağıthane'de ticari taksi ile otomobilin çarpışma anı kamerada
Son dakika: Kağıthane'de ticari taksi ile otomobilin çarpışma anı kamerada
Son dakika: Kağıthane'de ticari taksi ile otomobilin çarpışma anı kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammet Emin Arslan

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