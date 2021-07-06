Kağıthane'de tartıştığı nişanlısı uzman çavuşu öldüren şüpheli gözaltına alındı
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Kağıthane'de tartıştığı nişanlısı uzman çavuşu öldüren şüpheli gözaltına alındı

Kağıthane'de tartıştığı nişanlısı uzman çavuşu öldüren şüpheli gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış - Haberler | Güncel

Kağıthane'de tartıştığı nişanlısı uzman çavuş Zeynel Yıldırım'ı (26), silahla öldürdüğü öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

Kağıthane'de tartıştığı nişanlısı uzman çavuş Zeynel Yıldırım'ı (26), silahla öldürdüğü öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Seyrantepe Mahallesi'nde, Yıldırım ile Gizem E. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yıldırım'ın beylik silahını alan Gizem E., ateş ederek nişanlısını yaraladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Yıldırım, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan Gizem E'nin, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

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