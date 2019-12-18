Kağıthane'de restorasyon çalışmaları
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Kağıthane'de restorasyon çalışmaları

Kağıthane Belediyesince başlatılan tarihi ihya çalışmaları kapsamında eserlerin restorasyon çalışmalarına başlandı.

18.12.2019 12:44 | Son Güncelleme: 18.12.2019 12:44
Kağıthane'de restorasyon çalışmaları

Belediyesince başlatılan tarihi ihya çalışmaları kapsamında eserlerin restorasyon çalışmalarına başlandı.

Kağıthane Belediye Başkanı , tarihi Çamaşırhanesinin 1860'lı yıllarda tarafından yaptırıldığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Göreve gelirken vatandaşımıza sözünü verdiğimiz 53 vizyon proje arasında tarihi eserlerimizin ihyası da vardı. Bizler tarihe vefa duygusundan hareketle geçmişin emaneti Saray Çamaşırhanesi'ni geleceğe miras bırakmak amacıyla restore işlemine başladık. Tarihi eserlerimizi koruyup yaşatacağız ki gelecek nesiller atalarını bilsin, kültürünü öğrensin istiyoruz."

Çamaşırhanenin restorasyon sonrası kültür-sanat etkinliklerine ev sahipliği yapması planlanıyor.

Kaynak: AA
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