Kağıthane'de rehin aldıkları Pakistanlıya işkence edip fidye isteyen şüpheliler yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kağıthane'de rehin aldıkları Pakistanlıya işkence edip fidye isteyen şüpheliler yakalandı

Kağıthane'de rehin aldıkları Pakistanlıya işkence edip fidye isteyen şüpheliler yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Adem Varol - Haberler | Güncel

KAĞITHANE'de rehin aldıkları Pakistan uyruklu kişiye işkence eden ve bu görüntüleri ailesine göndererek 100 bin lira isteyen şüpheliler yakalandı.

KAĞITHANE'de rehin aldıkları Pakistan uyruklu kişiye işkence eden ve bu görüntüleri ailesine göndererek 100 bin lira isteyen şüpheliler yakalandı. 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, rehin alınan kişinin zorla adrese götürülmesi ve işkence görüntüleri kameralara yansıdı.  Olay, 12 Mayıs tarihinde Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Pakistan uyruklu Nauman Khalid A.(29) kimliği belirsiz 6 kişi tarafından kaçırılarak rehin alındı. Şüphelilerin, rehin aldıkları kişinin ailesine Yunanistan menşeili yabancı hat üzerinden whatsApp yoluyla çeşitli işkence görüntüleri göndermesi üzerine, aile polise ihbarda bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, gelen ihbar üzerine çalışma başlattı.

100 BİN LİRA FİDYE İSTEDİLER

Şüpheliler, işkence görüntülerini rehin aldıkları kişinin ailesine yolladıktan kısa bir süre sonrasında, serbest bırakmak için 100 bin lira fidye istedi. Polis ekipleri, gerçekleştirdikleri teknik takip sonucunda şüphelilerin ve rehin alınan Nauman Khalid A.'nın Fatih ilçesinde bir adreste bulunduğunu tespit etti. 15 Mayıs tarihinde yapılan operasyon neticesinde Nauman Khalid A.'nın yanı sıra Pakistan uyruklu İpsar A.(20)'nında rehin alındığı belirlendi. Olayı organize ettiği öğrenilen Hindistan uyruklu Dvanad T.(26) ile Charan Kamal S.(24), Muhammad Raid E.(26), Abubekir A.(40), Ergün E.(42) ve Eigab A.(26) isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, rehin alınan kişiler kurtarılarak ailelerine teslim edildi.

İŞKENCE GÖRÜNTÜLERİ KAMERALARA YANSIDIÖte yandan, iki kişinin koluna girdikleri Nauman Khalid A.'yı zorla eve götürdüğü anlar çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin Khalid A.'nın ters bir şekilde bağlanarak şiddete maruz kaldığı da yer aldı.

(Fotoğraflı)


Kağıthane'de rehin aldıkları Pakistanlıya işkence edip fidye isteyen şüpheliler yakalandı
Kağıthane'de rehin aldıkları Pakistanlıya işkence edip fidye isteyen şüpheliler yakalandı
Kağıthane'de rehin aldıkları Pakistanlıya işkence edip fidye isteyen şüpheliler yakalandı
Kağıthane'de rehin aldıkları Pakistanlıya işkence edip fidye isteyen şüpheliler yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem Varol

Pençe-Şimşek Harekatı'nda 1 askerimiz şehit oldu
Pençe-Şimşek Harekatı'nda 1 askerimiz şehit oldu
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 27 milyon 860 bin 302 oldu
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 27 milyon 860 bin 302 oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Volkan Bozkır Süleyman Soylu Çiğdem Karaaslan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Pınar Altuğ Burak Sergen Demet Akalın Oktay Kaynarca
Spor Adem Büyük Şenol Güneş Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kağıthane'de rehin aldıkları Pakistanlıya işkence edip fidye isteyen şüpheliler yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.5.2021 10:54:04. #1.15#

title