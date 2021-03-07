Kağıthane'de kumar oynatılan iş yeri mühürlendi
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Kağıthane'de kumar oynatılan iş yeri mühürlendi

07.03.2021 11:35 | Son Güncelleme: 07.03.2021 11:38
Kağıthane'de kumar oynatılan iş yeri mühürlendi

Kağıthane'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken kumar oynatıldığı belirlenen iş yeri mühürlendi.

Kağıthane'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken kumar oynatıldığı belirlenen iş yeri mühürlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri, Seyrantepe Mahallesi'ndeki bir iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Kumarhane olarak kullanılan iş yerinde bulunan 12 kişiden 9'u kumar oynarken suçüstü yakalandı. Burada bulunan 12 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, kumar oynayan 9 kişiye de Kabahatler Kanunu uyarınca toplam 53 bin 650 lira idari para cezası uygulandı.

Adreste rulet masası, 1300 adet para yerine kullanılan pul, 30 deste oyun kartı ele geçirildi.

İş yeri sahibi ve kurpiyer olarak çalışan 2 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.

Ruhsatsız olduğu belirlenen iş yeri, mühürlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

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