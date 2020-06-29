Kağıthane'de koronavirüs tehlikesine aldırmadan asker eğlencesi yaptılar
İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın "asker uğurlaması"yla ilgili uyarılarına rağmen İstanbul'da manzara yine değişmedi.
29.06.2020 12:07 | Son Güncelleme: 29.06.2020 12:30
İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın "asker uğurlaması"yla ilgili uyarılarına rağmen İstanbul'da manzara yine değişmedi.
Kağıthane'de dün akşam bir araya gelen grup sokak arasında yol kesip meşaleler yaktı. Sosyal mesafe ve maske kuralını da hiçe sayan grup askere uğurlayacakları arkadaşları için eğlendi.
Kaynak: DHA