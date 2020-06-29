Kağıthane'de koronavirüs tehlikesine aldırmadan asker eğlencesi yaptılar İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın "asker uğurlaması"yla ilgili uyarılarına rağmen İstanbul'da manzara yine değişmedi.

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın "asker uğurlaması"yla ilgili uyarılarına rağmen İstanbul'da manzara yine değişmedi.

Kağıthane'de dün akşam bir araya gelen grup sokak arasında yol kesip meşaleler yaktı. Sosyal mesafe ve maske kuralını da hiçe sayan grup askere uğurlayacakları arkadaşları için eğlendi.

Kaynak: DHA