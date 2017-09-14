Kağıthane'de, Karısı ve Baldızını Öldürüp İntihara Kalkıştı

Kağıthane'de, Karısı ve Baldızını Öldürüp İntihara Kalkıştı

(Baldız Betül Demir)KAĞITHANE'DE, KARISI VE BALDIZINI ÖLDÜRÜP İNTİHARA KALKIŞTI(Tür: İstanbul)

(Baldız Betül Demir)KAĞITHANE'DE, KARISI VE BALDIZINI ÖLDÜRÜP İNTİHARA KALKIŞTI

(Tür: İstanbul)