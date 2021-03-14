Kağıthane'de iki gence kısıtlama gününde silahlı saldırı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kağıthane'de iki gence kısıtlama gününde silahlı saldırı

14.03.2021 20:07 | Son Güncelleme: 14.03.2021 20:36

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Pazar günü Kağıthane'de sokakta bulunan iki genç kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Pazar günü Kağıthane'de sokakta bulunan iki genç kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Yaralı gençler hastaneye kaldırılırken, şüpheli kişi ya da kişiler kaçarak kayıplara karıştı.

Olay, saat 18.15'te Kağıthane Şirintepe Mahallesi Hilal Parkı yanında meydana geldi. İddiaya göre, M.U. ve A.P. isimli iki genç kimliği belirsiz kişi yada kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Silahla yaralanan gençler kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli kişi yada kişiler olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yaralılara ilk müdahalelerini gerçekleştirerek ambulans ile hastane kaldırdı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günde yaşanan silahlı saldırı olayını izlemek isteyen vatandaşlar sokağa çıktı. Vatandaşların kısıtlamayı ihlal ettiği gibi sosyal mesafe kuralını da unuttukları görüldü.

(Davut Has/İHA)

Kağıthane'de iki gence kısıtlama gününde silahlı saldırı
Kağıthane'de iki gence kısıtlama gününde silahlı saldırı
Kağıthane'de iki gence kısıtlama gününde silahlı saldırı
Kağıthane'de iki gence kısıtlama gününde silahlı saldırı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Pervin Buldan Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop
Magazin Demet Akbağ Aleyna Tilki Hakan Yılmaz Ayşegül Çınar
Spor Hakan Kutlu Bülent Uygun Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kağıthane'de iki gence kısıtlama gününde silahlı saldırı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2021 20:56:09. #1.15#
title