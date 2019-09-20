20.09.2019 13:55

Kağıthane'de gaziler unutulmadı. Yurdun farklı bölgelerinde görevlerini yaparken vatan savunması adına gazi olan Kağıthaneli vatandaşlar Nurtepe Sosyal Tesisleri'nde bir araya geldi. Kağıthane Kaymakamlığının organize ettiği programa Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de katıldı.

Tüm gazi ve gazi yakınlarının olduğu masaları tek tek dolaşan Başkan Öztekin, gazilerle sohbet ederek anılarını dinledi. Kur-an Tilaveti ile başlayan program, yemek ve protokol konuşmaları ile devam etti.

Konuşmasında bu ülkenin gazilere çok şey borçlu olduğunu ifade eden Başkan Öztekin; ''Bugün 19 Eylül Gaziler Günü vesilesi ile değerli gazilerimizle bir araya gelmiş bulunmaktayız. Aramızda birçok gazimiz var. Kimi Kore'de kimi Kıbrıs'ta kimi de 15 Temmuz gecesi bu vatan uğruna gözünü bile kırpmadan düşmanla karşı karşıya gelerek gazi olmuş. Şüphesiz ki bugün burada böyle güzel bir yemekte bir araya gelebiliyorsak bunu bizler de gazilerimize borçluyuz. Bizler aziz şehit ve gazilerimiz sayesinde bugün bu topraklarda varlığımızı sürdürüyor ve yine onların güvencesive onlardan aldığımız güç ile yeni ve güçlü Türkiye'yi inşa ediyoruz. '' dedi.Aramızdan ayrılan ve ebediyete intikal eden tüm gazi ve şehitler için rahmet dileyen Başkan Öztekin programda bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek tüm gazilere teşekkürlerini iletti.

Kağıthane Kaymakamı Hasan Göç'te yaptığı konuşmasında gazilere teşekkürlerini iletti. Kaymakam Göç; ''Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğü için şehit olanlara Allah'tan rahmet, gazilere de sıhhat diledi. Şehit ve gazilere minnettar olduklarını belirten Göç, "Sizlere çok şey borçluyuz. Sizlere, ailelerinizle birlikte mutlu ve huzurlu bir yaşam diliyoruz"dedi.

Kaynak: Bültenler