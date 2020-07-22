10 yaşındaki çocuğu istismar ettiği öne sürülen şüpheli, linç girişimi sırasında kaçtı
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10 yaşındaki çocuğu istismar ettiği öne sürülen şüpheli, linç girişimi sırasında kaçtı

İstanbul Kağıthane'de 10 yaşındaki erkek çocuğu istismar ettiği iddiasıyla yakalanan şüpheli, vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Olay sırasında kargaşadan faydalanan şüpheli, öfkeli kalabalığın elinden kaçtı.

22.07.2020 11:30 | Son Güncelleme: 22.07.2020 12:36

Kağıthane'de 10 yaşındaki erkek çocuğunu istismar ettiği iddia edilen bir kişi vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Taciz şüphelisi, kalabalığın elinden kurtularak kaçarken yaşanan arbede kameralara yansıdı.

Olay, Kağıthane, Şirintepe Mahallesi'nde önceki akşam saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan fırında çalışan bir kişinin aynı sokakta oturan 10 yaşındaki erkek çocuğu istismar ettiği iddiası ortalığı karıştırdı. Çocuğun annesine giderek fırında çalışan bir kişi tarafından arabayla gezintiye çıkarılmak istendiği iddiasının mahalle sakinleri tarafından duyulmasıyla fırın çalışanı linç edilmek istendi. Mahalle sakinleri önce fırına giderek şüpheliyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli linç girişimine uğrarken iş yeri de öfkeli kalabalığın hedefi oldu. Fırının camları kırılırken ortalığın sakinleşmemesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Taciz şüphelisi bir süre sonra öfkeli kalabalığın elinden kurtularak kaçmayı başardı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ise fırın önünde toplanan kalabalığı dağıtarak çevrede güvenlik önlemi aldı.

10 yaşındaki çocuğu istismar ettiği öne sürülen şüpheli, linç girişimi sırasında kaçtı

YAŞANAN ARBEDE CEP TELEFONU KAMERASINDA

Mahalle sakinleri tarafından istismar iddiasının duyulmasıyla ortalığın karıştığı anlar vatandaşlara ait cep telefonu kameraları tarafından görüntülendi. Öfkeli kalabalık tarafından şüphelinin linç edilmek istendiği ve işyerine zarar verdiği anlar kameralarca kaydedildi.

POLİS KAÇAN ŞÜPHELİNİN PEŞİNDE

Linç girişiminden kaçarak kayıplara karışan taciz şüphelisinin yakalanması Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Şüphelinin yaklaşık 10 yıldır aynı fırında çalıştığı öğrenildi. Öfkeli kalabalığın zarar verdiği fırında ise polislerin güvenlik amacıyla nöbet tuttuğu görüldü.

10 yaşındaki çocuğu istismar ettiği öne sürülen şüpheli, linç girişimi sırasında kaçtı

Kaynak: DHA

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