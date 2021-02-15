Kağıthane'de ağaç otomobilin üzerine devrildi
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Kağıthane'de ağaç otomobilin üzerine devrildi

15.02.2021 04:47 | Son Güncelleme: 15.02.2021 04:54
Kağıthane'de ağaç otomobilin üzerine devrildi

KAĞITHANE'de gece boyunca devam eden kar yağışı ve sert rüzgar nedeniyle ağaç park halindeki otomobilin üzerine devrildi.

KAĞITHANE'de gece boyunca devam eden kar yağışı ve sert rüzgar nedeniyle ağaç park halindeki otomobilin üzerine devrildi.             

 

Olay gece saat 04.00 sıralarında Kağıthane Ortabayır Mahallesi Oto Caddesi üzerinde meydana geldi. Yoğun kar yağışı ve rüzgardan dolayı yol kenarında bulunan ağaç park halinde ki 34 FB 9919 plakalı aracın üzerine devrildi. Olayı görenlerin haber vermesi ile polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Polislerin çevre güvenliğini almasının ardından itfaiye ve belediye ekiplerinin çalışmasıyla ağaç devrildiği yerden kesilerek kaldırıldı. Çalışmaların ardından kapanan yol trafiğe açıldı. Ağacın devrildiği otomobilde ise hasar oluştu.

 

 


- İstanbul
Kağıthane'de ağaç otomobilin üzerine devrildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ozan URAL

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