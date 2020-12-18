Kağıt yüklü kamyonet seyir halinde yandı
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Kağıt yüklü kamyonet seyir halinde yandı

18.12.2020 22:41 | Son Güncelleme: 18.12.2020 22:45
Kağıt yüklü kamyonet seyir halinde yandı

SİVAS'ta, seyir halindeyken alev alan kağıt yüklü kamyonet, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

SİVAS'ta, seyir halindeyken alev alan kağıt yüklü kamyonet, itfaiye ekiplerince söndürüldü. 

Olay, saat 21.00 sıralarında Akdeğirmen Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi Valilik Konutu önünde meydana geldi. Atilla Öztürk yönetimindeki 58 ACF 226 plakalı kamyonetin seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenden dolayı kasasında taşıdığı kağıtlar alev aldı. Yangını fark eden sürücü Öztürk, araçtan inerek itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın yaklaşık 20 dakika süren çalışmanın ardından söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken kamyonette hasar oluştu. Yangını fark eden Sivas Valisi Salih Ayhan da sürücü Öztürk'ü arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.


Kağıt yüklü kamyonet seyir halinde yandı
Kağıt yüklü kamyonet seyir halinde yandı
Kağıt yüklü kamyonet seyir halinde yandı
Kağıt yüklü kamyonet seyir halinde yandı
Kağıt yüklü kamyonet seyir halinde yandı
Kağıt yüklü kamyonet seyir halinde yandı
Kağıt yüklü kamyonet seyir halinde yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit AVCI

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 22:47:36. #1.15#
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