Kağıt Ev La Casa De Papel'den uyarlama mı? Kağıt Ev ile La Casa De Papel'in bağlantısı nedir?

Televizyon ekranlarında yeni yayınlanmaya başlayan ve oyuncu kadrosuyla büyük ilgi çeken Kağıt Ev dizisi La Casa De Papel'den uyarlama mı? Konusuyla dikkat toplayan Kağıt Ev ile La Casa De Papel'in bağlantısı nedir? Kağıt Ev romanının konusu nedir? La Casa De Papel'in konusu nedir?

Kağıt Ev La Casa De Papel'den uyarlama mı? Kağıt Ev ile La Casa De Papel'in bağlantısı nedir? Yeni başlayan Kağıt Ev dizisi oyuncu kadrosuyla dikkat çekti. Dizinin konusu ve oyuncuları merak edildi. Peki, Kağıt Ev dizisinin konusu merak ediliyor. Başrollerini Nur Fettahoğlu ile Erdal Beşikçioğlu'nun üstlendiği Kağıt Ev dizisi, Carlos Maria Dominguez'in kitabının ekrana uyarlamasıdır.

KAĞIT EV ROMANININ KONUSU

Bazı insanlar kitap okumaz, bazıları okur ve kimileriyse okumakla kalmayıp onlarla birlikte yaşar. Kâğıt Ev, işte bu kitap tutkunlarından Carlos Brauer'in ve onun -bir edebiyat profesörü olan- Bruma Lennon'la olan gizemli ilişkisinin, bu ilişkinin gün yüzüne çıkmasına neden olan bir Joseph Conrad cildinin, kitap ve okuma aşkıyla dolu yaşamların hikâyesi...

Arjantinli yazar Carlos Maria Dominguez'in, yayımlandığı her ülkede büyük ilgi uyandıran novellasını Seda Ersavcı İspanyolca aslından çevirdi. Peter Sis'in çizimleri ve Cem Ersavcı'nın kapak fotoğrafıyla, kalın ciltlerin arasında saklanacak bir mücevher...

KAĞIT EV DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Fırtına ailesinin, 3 çocuklarıyla sürdürdükleri mutlu aile hayatı, bir günde yerle bir olur. Ceza Hukuku Profesörü Cihan Fırtına, uzun zamandır yayınlarına katıldığı 'Suçlu Peşinde' programının yapımcısı Azra İnce'nin cazibesine yenik düşer ve karısı Aylin'i aldatır. Başarılı bir avukat olan Aylin, işi ve 3 çocuğu arasında koştururken, bu ihaneti farketmez bile.

Fakat 16 yaşındaki kızları Cemre, ihaneti yakalar. Ancak şüpheleri onu yanlış kadına götürür. Yıllardır evlerinde çalışan Gülsüm'ün kızı İnci'yi hedefe koyar. Aile tarafından burslu okutulan İnci, Cemre'nin hışmına uğrar ve yaptıkları kavgada ölür.

Ortadan kaybolan kızını arayan Gülsüm'ün tek sığınağı, Fırtına ailesidir. İnci'yi göz yaşları içinde arayan bir diğer kişi de, ailenin büyük oğlu Mert'tir… Çünkü İnci, Mert'in herkesten gizlediği sevgilisidir.

Fırtına ailesi vicdan, merhamet, ihanet üçgeninde sınanırken, Cihan'a tutkuyla bağlanan Azra da, zamanla bir öldüren cazibe figürüne dönüşecektir

KAĞIT EV LA CASA DE PAPEL'DEN UYARLAMAMA MI?

Kağıt Ev dizisinin bir kitaptan uyarlama olduğu bilinmektedir. Bu kitabın sevilen dizi La Casa De Papel ile ilgili olup olmadığı da araştırıldı. Kağıt Ev dizisinin uyarlama olmadığı ve yalnızca bir isim benzerliğinin söz konusu olduğu söylenebilir.