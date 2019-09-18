CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'ndan seçim açıklaması: İktidara giden yolların taşlarını örecek bir çalışmayı başlatıyoruz

18.09.2019 19:37

CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, il yönetim kurulu ve ilçe başkanlarıyla bir araya geldi. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Kaftancıoğlu, "Seçimler bitti ama çalışmalarımız devam ediyor. Seçimsiz dönemde siyaset diye tanımladığım bu dönemde İstanbul'dan sonra Türkiye'de iktidara giden yolların taşlarını örecek bir çalışmayı başlatıyoruz" dedi.

31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinde İstanbul'da tarihi bir başarıya imza atan CHP'nin il yönetimi ve ilçe başkanları, İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda buluştu. İl yönetimi ve ilçe başkanlarına teşekkür ederek konuşmasına başlayan Kaftancıoğlu, CHP il ve ilçe başkanları olarak sorumluluklarının kat be kat arttığı vurgusunu yaptı. İstanbul İl Merkezi'nde dün akşam gerçekleştirilen toplantıda önümüzdeki süreçte İstanbul'da yapılacak çalışmalar masaya yatırıldı. Yaklaşık 3,5 saat süren toplantıda ilçe başkanları da söz alarak kendi ilçelerinde tespit ettikleri sorunlarla ve çözüm önerileriyle ilgili konuştu.

"SEÇİMSİZ DÖNEMDE SİYASET"

CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu yaptığı konuşmada yerel seçimlerin geride kaldığını belirterek Türkiye'de iktidara giden yolda yapılacak çalışmalara odaklanılması gerektiğini vurguladı. Seçimlerin bittiğini ama siyasi mücadelenin devam ettiğini ifade eden Kaftancıoğlu, "Seçimsiz dönemde siyaset diye tanımladığım, CHP örgütlerinin hem örgütlenme hem iş yapma hem de seçim yokken de toplumun diğer kesimleriyle sağlıklı iletişime geçme kanallarını oluşturacağımız bir dönemdeyiz. İstanbul'dan sonra Türkiye'de iktidara giden yolların taşlarını örecek bir çalışmayı başlatıyoruz" dedi.

Seçim sonrası 39 ilçeye teşekkür ziyaretlerinin büyük oranda tamamlandığına dikkat çeken Kaftancıoğlu, önümüzdeki süreçte tanımlanacak yeni işler ve iş bölümleriyle çalışmaların devam edeceğini söyledi.

DANIŞMA KURULU TOPLANTISI YAPILACAK

Toplantıda Kaftancıoğlu'nun önerisiyle CHP İstanbul İl Danışma Kurulu toplantısının yapılması da karara bağlandı. CHP İstanbul İl Danışma Kurulu'nda geçmiş dönemlerde partinin yönetim kadrolarında görev alan isimler yer alıyor. Kaftancıoğlu konuyla ilgili yaptığı konuşmada "Danışma kurulları denilince parti içi meselelerin konuşulduğu, geleceğe dair bir vizyonun konulsa bile hayata geçmediği toplantılar akla gelmemeli. Aslında yerel seçim stratejimiz olmak üzere birçok hususun ilk ipuçları, işaret fişekleri de bu toplantılarda ortaya çıkmıştır. Bu nedenle yapacağımız danışma kurulu toplantısı da bugüne kadar yaptıklarımız gibi kişilerden ziyade fikirlerin ortaya yatırıldığı, her fikrin dikkate alındığı ve örgütüm tüm unsurlarının bir araya geleceği bir öğrenme toplantısı olmalıdır. Bizleri yerelde iktidara bu anlayış ve bakışın taşıdığını unutmayalım. Bu danışma kurulu toplantımızın da iktidara giden yolda sorumluluklarımız, yapacaklarımız, nasıl yapacağımız ve en önemlisi gelecek vizyonumuzu tarifleyen bizlere ufuk açan bir buluşma olacağına inanıyorum. Bir İstanbul hikayesi demiştik. İnandık, çalıştık ve başardık. Şimdi de bir Türkiye hikayesinin İstanbul ayağının en güzel şekliyle yazılması ve yaşanması için bir kez daha kolları sıvıyoruz" dedi.