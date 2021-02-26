Kafeler ne zaman açılacak? Kafeler açıldı mı? Kafeler 1 Mart'ta açılacak mı?

Pandemi nedeniyle kısıtlamalar kapsamına alına Kafeler ne zaman açılacağı merak ediliyor. Peki, Kafeler açıldı mı? Kafeler 1 Mart'ta açılacak mı? Kafeler ne zaman açılacak? İşte, son gelişmeler!

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazının ardından gündeme dair açıklamalar yaptı. Kısıtlamaların ne zaman kalkacağı yönünde gelen soruya da yanıt veren Erdoğan açıklamalarda bulundu. Peki, Kafeler ne zaman açılacak? Kafeler açıldı mı? Kafeler 1 Mart'ta açılacak mı?

KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazının ardından konuyla ilgili olarak değerlendirmede bulundu. Erdoğan konu ile ilgili yöneltilen soru ile ilgili olarak, "Bizim bir bilim kurulumuz var. Bilim Kurulu'nun çalışmaları Kabine'nin önüne gelecek. Bunun çalışmasını yapacağız. Ne denli istatistiki eğriler nereler varıyor. Sağlık Bakanımız bize sunum yapacak. Ne tedbirler alabiliriz? Kafeler ile ilgili neler yapmamız gerekir, otellere varıncaya kadar bunların kararlarını Pazartesi günü Kabine'de alacağız." dedi.