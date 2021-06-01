Kafe ve restoranlarda kademeli normalleşme temizliği geceden başladı
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Kafe ve restoranlarda kademeli normalleşme temizliği geceden başladı

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Enes Yapalıkan - Haberler | Güncel

Kafe ve restoranlarda kademeli normalleşme temizliği geceden başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından hazırlıklarını tamamlayan esnaf sabahı bekliyor Bugünden itibaren uygulanmaya başlanacak olan kademeli normalleşme süreci kapsamında kafe ve restoran esnafı geceden...

Kafe ve restoranlarda kademeli normalleşme temizliği geceden başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından hazırlıklarını tamamlayan esnaf sabahı bekliyor

ISPARTA - Bugünden itibaren uygulanmaya başlanacak olan kademeli normalleşme süreci kapsamında kafe ve restoran esnafı geceden temizliğe başladı. Masaları servise hazır hale getiren esnaflar, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararını beklemeye koyuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 1 Haziran itibariyle uygulanacak olan kademeli normalleşme takvimini açıklamasının ardından Isparta'da hizmete başlayacak olan esnaf, işyerlerini geceden temizlemeye başladı. Yeme ve içme sektöründe hizmet veren esnaflar dükkanlarında masa ve sandalyeleri indirerek, temizlik yaptı. Masaları servise hazır hale getiren esnaflar, İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararını beklemeye başladı.

"Hazırlıklarımıza başladık"

Lokanta esnafı Halil Peşe, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından işyerine geldiğini belirterek, "Yarın ki hazırlıklarımıza başladık. İşlerimize başlamaya devam edeceğiz. Müşterilerimizi bekliyoruz. Genel temizliğimizi yaptık, o şekilde bundan sonra müşteri kabul edebileceğiz" dedi.

"İnşallah bir daha böyle bir durumla karşılaşmayız"

Ömer Öztürk de yapılan açıklamaya çok sevindiğini söyledi. Kısıtlamaların uzun zamandır devam ettiğine değinen Öztürk, "Biz de Isparta halkımıza daha iyi hizmet verebilmek için masa düzenine geçiyoruz. Hijyen kurallarına uyuyoruz. İnşallah bir daha böyle bir durumla karşılaşmamak istiyoruz. Uzun zamandır esnaf olarak çok zorlandık. İnşallah daha iyi günler bekliyor diye düşünüyorum" diye konuştu.

(MEY-ASA-MA-Y)

Kafe ve restoranlarda kademeli normalleşme temizliği geceden başladı
Kafe ve restoranlarda kademeli normalleşme temizliği geceden başladı
Kafe ve restoranlarda kademeli normalleşme temizliği geceden başladı
Kafe ve restoranlarda kademeli normalleşme temizliği geceden başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammed Enes Yapalıkan

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