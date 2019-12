Kafasına maganda kurşunu isabet eden Zekeriya, suçlunun ceza almasını istiyor

09.12.2019 11:02 | Son Güncelleme: 09.12.2019 11:07

24 Kasım Pazar günü okuldan eve dönerken, tramvay durağında nereden geldiği belli olmayan kurşunla yaralanan 17 yaşındaki Zekeriya Yılmaz, kafasına isabet eden kurşunu sıkan şahsın cezalandırılmasını istiyor.



24 Kasım günü okuldan evine dönmek için tramvay bekleyen 17 yaşındaki Zekeriya Yılmaz, kafasında hissettiği acının ardından birden kanlar içinde kaldı. Kendini yola atıp yardım isteyen çocuğu yoldan geçen polisler fark ederek zaman kaybetmeden hastaneye götürdü. Kanaması durdurulan çocuk ameliyat için Erciyes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi ve ameliyat sonrasında kafasına isabet eden sert cismin kurşun olduğu anlaşıldı. Zekeriya Yılmaz, geçirdiği ameliyatın ve yoğun bakım sürecinin ardından taburcu edildi. Taburcu olan Zekeriya Yılmaz'ın kuzenleri kendisine sürpriz yaparak, hastane çıkışında meşalelerle penceresinin altına gelerek karşıladılar. Polis ekiplerinin yaptığı araştırmalar sonucunda kurşunu sıkanın 12 yaşında bir çocuk olduğu öğrenilirken, Zekeriya Yılmaz ve ailesi, failin gereken cezayı alması için hukuk mücadelesi vereceklerini söyledi.



Failinin 12 yaşında bir çocuk olduğunu ve şu an dışarıda dolaşarak başka birini de yaralayabileceğini söyleyen Zekeriya Yılmaz olay gününe dair yaptığı açıklamasında, "Arkadaşımla okuldan çıkıp tramvay durağına gittik. Tramvay beklerken arkadan bir kurşun sesi geldi kimin sıktığını bilmiyoruz ama bina tarafından geldi ses. Kafamda bir ağrı hissettim ve kan akmaya başlayınca arkadaşım bir hastaneye gitmelisin dedi. Tramvay durağından çıkıp sokağa çıktım birilerini durdurmaya çalıştım. 10-15 tane araba geçti ve durmadılar ve daha sonra da polis memurları geldiler. Olayı izah ettim kendilerine ve hemen beni özel bir hastaneye götürdüler. Orada durumun aciliyetinden dolayı beni tekrar fakülteye gönderdiler ambulansla. 1 gün tahlilleri bekledikten sonra ameliyat oldum. Mermiyi sıkanın 12 yaşında bir çocuk olduğunu söylüyorlar. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı, o kurşun biraz daha ileri gitse şu an burada olamayacaktım. Ben yetkililerden ailesiyle görüşülmesini istiyorum. Şu an o çocuk, elini kolunu sallayarak sokakta geziyor ve bugün bana yapılanı yarın bir başkasına da yapar" dedi.



Baba Feyzullah Yılmaz ise Zekeriya'yı vuran çocuk ve ailesinin kendilerini geçmiş olsun demek için bile aramadığını söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti: "Zekeriya, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinde 3 gün yoğun bakım ünitesinde kaldı. Ameliyattan sonra, enfeksiyon kapmasın diye eve getirdik ve şu an da istirahati devam ediyor. Dün akşam beyin cerrahisinde dikişleri alındı. Ateş eden şahıs olayında da emniyetten beni aradılar ve şahsın yakalandığını söylediler. 12 yaşında bir çocuk olduğunu beyan ettiler ve bize bu kadar bilgi verdiler. Çocuğu serbest bırakmışlar ama insan hayatı bu kadar ucuz değil. Benim çocuğum 3 gün canıyla mücadele ederken, o çocuğun ailesi bir zahmette bulunup çocuğuma geçmiş olsuna dahi gelmediler ve arayıp sormadılar. Ben de bu olayların takipçisiyim ve gerekli cezaların ailece alınmasını istiyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İHA