Kafası konserve kutusuna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
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Kafası konserve kutusuna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Yalova'da bir kedi yemek yerken kafasını konserve kutusuna sıkışırdı.

26.02.2020 09:23 | Son Güncelleme: 26.02.2020 09:23
Kafası konserve kutusuna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

'da bir kedi yemek yerken kafasını konserve kutusuna sıkışırdı. Kedinin yardımına yetişti.


Edinilen bilgiye göre olay Yalova'nın merkez ilçesine bağlı Mahallesinde meydana geldi. Sokakta bir kedi kafasını konserve kutusuna sıkıştığını gören vatandaşlar, kedinin sıkışan kafasını çıkarmakta başarılı olamayınca ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler kedinin kafasını sıkıştığı yerden çıkardı. Kafası kurulan kedi olay yerinden uzaklaşarak bir aracın altına sığındı.


İtfaiye ekipleri ise vatandaşları sokak hayvanları için bırakılan yem kapların geniş olmasına dikkat edilmesi konusunda uyarıda bulundu. - YALOVA

Kaynak: İHA

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