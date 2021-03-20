Kafalar Esports gizemli bir paylaştım yaptı

Kafalar Esports, Twitter'dan gizemli bir video paylaştı. Videoda VALORANT oyunundan tanıdığımız Sage ajanı yer alıyor.

Göründüğü kadarıyla Kafalar Esports saat 17: 00'da VALORANT kadrosuna yeni ekleyeceği oyuncuyu açıklayacak. Videoda Sage ajanının da yer almasıyla gelecek oyuncunun maini'nin Sage olması bekleniyor, fakat bu sadece bir öngörü. Kafalar Esports VALORANT Kadın takımını da açıklayabilir.

Kaynak: Playerbros