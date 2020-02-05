Kadirli'de "Yarbay Zafer Döver" hayratı dualarla açıldı
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Kadirli'de "Yarbay Zafer Döver" hayratı dualarla açıldı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Yarbay Zafer Döver anısına yeğeni tarafından yaptırılan hayrat hizmete açıldı.

05.02.2020 10:00 | Son Güncelleme: 05.02.2020 10:32
Kadirli'de

'nin ilçesinde, Yarbay Zafer Döver anısına yeğeni tarafından yaptırılan hizmete açıldı.

Hakkari Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli iken 2001 yılında yakalandığı hastalık sonucu vefat eden Destek Hizmetleri Komutanı Yarbay Zafer Döver anısına yeğeni Tevfik Döver tarafından hayrat çeşmesi yaptırıldı.

Hayrat, Belediye Başkanı Ömer Tarhan, İl kültür ve Turizm Müdürü Burhan Torun ve askeri erkanın katılımıyla dualarla açıldı.

Kaynak: AA
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