Kadirli Belediyesi'nden üniversite sınavına gireceklere ücretsiz test kitabı Kadirli Belediyesi tarafından üniversite sınavına hazırlanan adaylara ücretsiz Alan Yeterlilik Testi (AYT) kitapları dağıtıldı.

Kadirli Belediyesi tarafından üniversite sınavına hazırlanan adaylara ücretsiz Alan Yeterlilik Testi (AYT) kitapları dağıtıldı.

Belediye Başkanı Ömer Tarhan, Atatürk Caddesi, eski ve yeni belediye hizmet binası yanında kurulan kitap dağıtım stantlarını ziyaret ederek, kitap almaya gelen öğrencilere başarılar diledi.

Tarhan, burada, gazetecilere yaptığı açıklamada, sınava girecek adaylara başarılar dileyerek, "2 bin 500 kişiye iki ayrı ücretsiz deneme kitabı dağıttık. İnşallah başarılı olurlar." dedi.

Kaynak: AA