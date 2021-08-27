Kadirli Belediyesi cuma namazı çıkışı aşure dağıttı
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Kadirli Belediyesi cuma namazı çıkışı aşure dağıttı

Kadirli Belediyesi cuma namazı çıkışı aşure dağıttı
Anadolu Ajansı / Menderes Özat - Haberler | Güncel

Osmaniye'de Kadirli Belediyesi tarafından muharrem ayı nedeniyle cuma namazı çıkışı vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Osmaniye'de Kadirli Belediyesi tarafından muharrem ayı nedeniyle cuma namazı çıkışı vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Merkez Hamidiye Camisindeki aşure dağıtım etkinliğinde konuşan Belediye Başkanı Ömer Tarhan, muharrem ayının paylaşma, yardımlaşma ve hoşgörü ayı olduğunu söyledi.

Belediye olarak bu tür gelenek ve adetleri yaşatmaya çalıştıklarını dile getiren Tarhan, "Yüzyıllardır süren bu geleneğin, birlik ve beraberliğimizin pekişmesine vesile olmasını diliyorum." dedi.

Konuşmaların ardından vatandaşlara aşure ikram edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat

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