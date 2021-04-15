Kadıralak Yaylası, bu yıl da mora büründü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kadıralak Yaylası, bu yıl da mora büründü

Demirören Haber Ajansı / İnan KALYONCU - Haberler | Güncel
Kadıralak Yaylası, bu yıl da mora büründü

TRABZON'un Tonya ilçesinde, 1300 metre yükseklikteki Kadıralak Yaylası, ilkbaharla birlikte 'mavi yıldız' çiçeklerinin açmasıyla mor renkle kaplandı.

TRABZON'un Tonya ilçesinde, 1300 metre yükseklikteki Kadıralak Yaylası, ilkbaharla birlikte 'mavi yıldız' çiçeklerinin açmasıyla mor renkle kaplandı. 

Tonya ilçesine 9 kilometre uzaklıkta ve yaklaşık 1300 metre yükseklikteki Kadıralak Yaylası, ilkbaharla birlikte mavi yıldız çiçeklerinin açmasıyla mor rengini aldı. Her yıl nisan ayında açan ve 'Uluslararası Bern Sözleşmesi' gereği korunan, ince uzun yapraklı mavi yıldız çiçeklerinin yetiştiği yayla, bu yıl da mora bürünmeye başladı. İlkbaharın gelmesiyle yeşilin farklı tonlarının ortaya çıktığı yayla, mavi yıldız çiçekleriyle kaplanıyor. Yaylanın eşsiz manzarasını fırsat bilen doğaseverler ve fotoğrafçılar da yaylaya tur programları düzenlemek için harekete geçti. Mavi yıldız çiçekleri yaylada, ortalama 3 hafta süreyle görülebilecek.

TABİAT PARKI İLAN EDİLMİŞTİ

Kadıralak Yaylası, her yıl nisan ayında açan mavi yıldız çiçekleri ile mora bürünüyor. Yok olma tehlikesi bulunan, ince uzun yapraklı çiçek, 'Uluslararası Bern Sözleşmesi' gereği Türkiye'nin korumakla yükümlü olduğu endemik bitkiler arasında bulunuyor. Nisan ayında doğa fotoğrafçılarının akınına uğrayan Kadıralak Yaylası, 'tabiat parkı' ilan edilmişti. 


Kadıralak Yaylası, bu yıl da mora büründü
Kadıralak Yaylası, bu yıl da mora büründü
Kadıralak Yaylası, bu yıl da mora büründü
Kadıralak Yaylası, bu yıl da mora büründü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İnan KALYONCU

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Hulusi Akar Meral Akşener Süleyman Soylu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Mehtap Ar Cem Yılmaz Burak Deniz Şeyma Subaşı
Spor Metin Oktay Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Silah
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kadıralak Yaylası, bu yıl da mora büründü
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 13:34:24. #1.14#

title