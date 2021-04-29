Kadir Şeker davasında yeni gelişme! Avukatları tahliyesi için Yargıtay'a başvurdu

Konya'da sevgilisi Ayşe Dırla'yı döven Özgür Duran'a müdahale etmek isterken çıkan boğuşma sırasında Duran'ı bıçaklayarak ölümüne neden olan Kadir Şeker'e verilen 12 yıl 6 ay hapis cezası, İstinaf Mahkemesi tarafından onaylandı. Bu karar üzerine Kadir Şeker'in avukatları yerel mahkemenin ve istinaf mahkemesinin karanının bozulmasını, Kadir Şeker'in tahliye edilmesini talep ederek Yargıtay'a başvurdu.

Geçtiğimiz yıl 5 Şubat'ta Piri Reis parkında sevgilisi Ayşe Dırla'ya bağırarak küfürler eden ve kamelyayı yumruklayan Özgür Duran'a müdahale etmek isterken yaşanan boğuşma sırasında Duran'ı bıçaklayarak ölümüne sebep olan Kadir Şeker (21) Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

12.5 YIL CEZA ALDI

Şeker'in cezası olayın haksız tahrik altında gerçekleşmesi nedeniyle 15 yıla, iyi hal hükümleri de uygulanarak 12,5 yıla düşürüldü. Her iki tarafın itirazı üzerine dosya İstinaf Mahkemesine gönderildi. İstinaf mahkemesi her iki tarafın istinaf gerekçelerini esastan reddederek yerel mahkemenin verdiği cezayı onayladı.

"KADİR, BİR KADIN DAHA ÖLMESİN DİYE YARDIMA GİTTİ"

Sabah'ın haberine göre Kadir Şeker'in avukatları Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nin tüm itirazları reddederek yerel mahkemenin verdiği kararı onaylaması üzerine dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Avukatlar Mustafa Aladağ, Hasan Hüseyin Uyar ve Seyhan Candan tarafından yazılan dilekçede, Kadir Şeker'in yurttaşlık bilinci ile bir kadın daha ölmesin diye yardıma gittiği vurgulandı.

Olayın kasten öldürme olmadığı belirtilen dilekçede şu ifadelere yer verildi:

"Ağlama sesini duyduğu bir kadına yurttaşlık bilinci içinde insani ve vicdani değerlerle yardıma gittiği, Kadir'in kesinlikle öldürme kastı ile hareket etmediği, olayın tarafların yere düşmesi sonucu meydan geldiği, Kadir'in bir kadın daha ölmesin veya yaralanmasın diye üstün bir bilinç ile yardımcı olmak niyetiyle olayın olduğu bölgeye gitti. Ancak gittiği yerde önce tehdit ve hakaret daha sonrada fiziki saldırıya maruz kaldığı, Kadir Şeker hakkında TCK 81 maddesinin uygulanması yasaya ve usule aykırı olduğu, yerel mahkeme ve İstinaf Mahkemesi kararının bozulmasına karar verilmesini talep ederiz" denildi.

"AĞLAMA SESLERİNE DAYANAMADIM"

Şeker, olay sırasında Dırla'ya şiddet uygulayan Özgür Duran'a müdahale etmiş, Duran çıkan arbedede kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Kadir Şeker 'kasten adam öldürme' suçundan 15 yıl hapse çarptırılmış, mahkeme, cezayı 12,5 yıla indirmişti. Kadir Şeker ifadesinde "Kadının ağlama seslerine dayanamadım" diyerek müdahale etmek zorunda kaldığını anlatırken, Ayşe Dırla olaya müdahale etmeye çalışan Kadir Şeker'e "Ablacım o benim eşim, sen git" diyerek uyardığını iddia etmişti.