Kadir Şeker davası nedir? Kadir Şeker kaç yıl ceza aldı? İşte, Kadir Şeker olayı
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Kadir Şeker davası nedir? Kadir Şeker kaç yıl ceza aldı? İşte, Kadir Şeker olayı

14.10.2020 11:28 | Son Güncelleme: 14.10.2020 11:34
Kadir Şeker davası nedir? Kadir Şeker kaç yıl ceza aldı? İşte, Kadir Şeker olayı

Kadir Şeker kimdir sorusu aratılıyor. Konya'da sevgilisini darp eden adama müdahale ederken çıkan arbede sonucu Şeker'in elinde bulunan bıçak, sevgilisini döven Özgür Duran'ın kabine isabet ederek hayatını kaybetmesine yol açmıştı. Peki, Kadir Şeker davası ne oldu?

Kadir Şeker isimli genç, rastlantı eseri olay yerinde bulunarak çifte müdahale etmek istedi. Ancak çıkar arbede nedeniyle göğsünden yaralanan Duran yaşamını yitirdi ve Kadir Şeker ise çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

KADİR ŞEKER KİMDİR?

Şeker, 17 Şubat 2000 tarihinde dünyaya geldi. Konyalı olan Kadir Şeker, tıp fakültesi için üniversite sınavına hazırlandığı dönemde, rastlantı eseri bulunduğu olay yerinde kız arkadaşını darp eden Özgür Duran'a müdahale etmek isterken Duran'ın hayatını kaybetmesine sebep olduğu gerekçesiyle tutuklandı.

KADİR ŞEKER DAVASI NE OLDU?

Konya'da, 5 Şubat akşamı, Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda, Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen Ayşe Dırla (35) ve Özgür Duran (32) çifti arasında kendi evlerinde bir tartışma çıktı. Ayşe Dırla gelişmelerin ardından evden çıkıp, parka geldi. Peşinden parka gelen Özgür Duran, iddiaya göre sevgilisine şiddet uygulamaya başladı. O sırada tesadüfen parktan geçen 20 yaşındaki Kadir Şeker olaya müdahale etmek istedi.

İddialara göre Şeker'in elinde bulunan bıçak, Duran'ın kalbine isabet etti ve Duran, hayatını kaybetti. Olayın ardından üniversite sınavına hazırlanan Kadir Şeker, gözaltına alındı, sonrasında çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

Hakkında hazırlanan iddianamede, yargılamanın ömür boyu hapis cezası istemiyle yapılması, verilecek cezanın ise tahrik indirimiyle 12 yıldan 18 yıla kadar olması talep edilmişti. Bunların yanı sıra 'yasak bıçaklar ve diğer aletlerle ilgili suçlar ve cezaları' kapsamında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi. Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Kadir Şeker hakkında Cumhuriyet Savcısı da mütalaasında suçun ağır tahrik altında işlendiğini belirterek, 'kasten adam öldürme' cezasının en alt sınırdan, tahrik indiriminin de en üst sınırdan verilmesi talep edildi. Kadir Şeker'in 14 Ekim 2020 tarihinde hakim karşısına çıktı ve hakkındaki son karar belirlendi.

KADİR ŞEKER KAÇ YIL CEZA ALDI?

Konya'da sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldüren Kadir Şeker, yargılandığı davada 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

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Haber Yorumları (3)
KEMAL: yani şu çocuğa yazık ettiler ya
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HAKKI: Allah yardımcı olsun
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SELİM: yazık oldu delikanlıya
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500
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