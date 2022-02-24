Kadir Mısıroğlu'nun 8 yıl önce yaptığı Rusya ve Ukrayna öngörüsü gerçek oldu

Günlerdir gerilimin hızla tırmandığı Rusya- Ukrayna krizinde korkulan oldu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Putin, "Dış güçlere seslenmek istiyorum. Kim Rusya'ya tehdit oluşturmaya çalışırsa, derhal karşılık verilecek" dedi.

Tüm dünya bölgede olan bitenleri endişe ile takip ederken Kadir Mısıroğlu'nun 8 yıl önce yaptığı bir konuşma sosyal medyada yeniden gündem oldu. Bahsi geçen videoda Mısıroğlu, Rusya'nın Ukrayna'yı almak istediğini ve bir sonraki hedefinin Azerbaycan olacağını ifade ediyor.