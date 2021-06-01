Kadir İnanır, Jülide Kural ile ilişkisi hakkında konuştu
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Kadir İnanır, Jülide Kural ile ilişkisi hakkında konuştu

Kadir İnanır, Jülide Kural ile ilişkisi hakkında konuştu
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Usta oyuncu Kadir İnanır, yıllar süren suskunluğunu bozdu. İnanır, Jülide Kural ile birlikteliği hakkında ilk kez konuştu. İşte İnanır'ın açıklamaları...

Kadir İnanır,pandemi dönemini geçirdiği Marmaris'in Sarıgerme ilçesinde Akşam Gazetesi Magazin Müdürü Barış Kocaoğlu'nun sorularını yanıtladı.

En son 'Kapı' adlı filmi çektiniz. Sizi yeniden başka bir projede görebilir miyiz?

Bir sürü teklifler geliyor, her an yapabilirim. Ama benim artık bundan sonraki projelerimin, yaptığım filmlerin üzerine çıkması lazım.

Son dönemde çekilen dizilere bakış açınız nasıl?

Dönüp dönüp aynı şeylerin hikayesini yapmak, televizyonun karşısında mecbur kalmış, başka sosyal yaşamı, kültürel etkinliği olmayan bir topluluğa hakaret etmekten başka bir şey değil.

Kadir İnanır, Tarık Akan ve Cüneyt Arkın... Sizler Türk Sineması'na iz bıraktınız. Yeni oyuncuları nasıl buluyorsunuz?

İsim versem olmaz. Ben onların ağabeyiyim, 'benim ismimi neden vermedin?' olur. Nereye gidersem gideyim istisnasız saygı gösterirler. Belki de benim yaptığım işleri yapmak için yanıp tutuşuyorlardır. 'Keşke bizde yapabilsek' diye ama öyle bir sayfa açılamaz. Benim yaptığım işler artık yapılamaz şu şartlarda.

Jülide Kural ile beraberliğiniz nasıl gidiyor?

Bundan sonraki yaşamımı değerli bir uğraşla geçirmek istiyorum. Jülide Hanım, bu uğraşımda müthiş cesaret veren, sürekli arkamda duran, kendi değerleriyle katkı sağlayan biri. Onun için kendisini buradan kutlamak istiyorum. Bütün sıkıntılarımızın kalkması için büyük bir uğraş veriyor. Özellikle de sağlığım konusunda.

Kadir İnanır, Jülide Kural ile ilişkisi hakkında konuştu
Kadir İnanır, Jülide Kural ile ilişkisi hakkında konuştu
Kadir İnanır, Jülide Kural ile ilişkisi hakkında konuştu

Kaynak: Snob Magazin

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