Kadir Gecesi için Abdullahpaşa Meydanı'nda toplandılar

Kadir Gecesi münasebetiyle Çarşamba Abdullahpaşa Meydanı'nda protokol üyeleri ve vatandaşlar bir arada namaz kıldı.

İlçe Müftülüğü ve Çarşamba Belediyesi tarafından Kadir Gecesi dolayısıyla Abdullahpaşa Meydanı'nda düzenlenen programda Kur'an tilavetinin ardından teravih namazı kılınarak dua edildi.

Programa Kaymakam Şükrü Yıldırım, Belediye Başkanı Halit Doğan, İlçe Emniyet Müdürü Turgay Begen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdemir, İlçe Müftüsü Osman Karagöz ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA