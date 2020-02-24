Kadir Doğulu "Kamp hayatı insana özgürlük verir"

24.02.2020 11:59 | Son Güncelleme: 24.02.2020 11:59

CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık tarafından, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle düzenlenen CAMP & CARAVAN İSTANBUL Fuarı, 21 Şubat 2020 tarihinde CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Fuarın üçüncü gününde konuşmacı olarak katılan başarılı oyuncu Kadir Doğulu da, kamp ve karavan maceralarına ait tecrübelerini kamp meraklılarıyla paylaştı. "Doğayı alternatif olmaktan çıkarmak gerek. O alternatif kent yaşamıdır" diyen Kadir Doğulu, karavan ve kamp macerasının küçük yaşlarda edindiği alışkanlıklarla başladığını belirtti. Mersin'de doğup büyüdüğünü ve çocukluğunda Toros Dağları'nın bir süre kendisi için ev olduğunu söyleyen Doğulu, doğayla iç içe olmasını da buna bağladı. Toroslar'ın yaylalarında ve köylerinde yaşarken önce evin belirli bir çapında uzaklaştığını, daha sonra da bu mesafeyi daha da uzatarak kilometrelerce uzaklara gittiğini söyleyen Doğulu, 10-12 yaşlarından itibaren karavan sevgisini daha da artırdığının altını çizdi. Doğulu, karavan maceralarını ise şu sözlerle dile getirdi: "Karavanımızı ilk aldıktan sonra İpsala'dan yola çıkıp İsviçre'ye kadar gittik. Hiçbir tecrübe olmadan her şeyi yolda öğrendik. Gidiş gelişte toplan 11 kamp alanında durduk ve birçok güzel arkadaşlıklar kurduk. Otel yerine kamp alanında kaldık ve çok güzel manzaralar görüp harika keşiflerimiz oldu. Kamp hayatı bambaşka bir şey ve öğreneceğiniz birçok şey var. Kamp hayatı özgürlük veriyor insana. Herhangi bir aksilik olacaksa olması gereken olur, o anda bunun sana sağladığı endişe, vesvese ve panikten kurtulursanız özgür olursunuz ve her şeyi başarırsınız".

"Neslihan'a Kamp Hayatını Yavaş Yavaş Sevdirdim."

"Eşiniz Neslihan Atagül Doğulu'nun kamp hayatına ilk başlarda bakış açısı nasıldı? sorusu üzerine Kadir Doğulu şunları söyledi; "Neslihan'a kamp hayatını yavaş yavaş sevdirdim. Önce yakın yerlerde kamp kurmaya başladık. Normalde yük olmasın diye yanıma fazla şey almam ama onun daha rahat edebilmesi için uygun ortamı sağladım. Ve sonra kademe kademe uzaklara götürerek bu hayatı sevdirdim."

Kaynak: Bültenler