Kadir Dinç kimdir? Kadir Dinç kaç yaşında, nereli? Kadir Dinç hayatı, biyografisi!

Vatandaşlar tarafından Kadir Dinç'in hayatı merak ediliyor. Peki, Kadir Dinç kimdir? Kadir Dinç kaç yaşında, nereli? Kadir Dinç hayatı, biyografisi!

KADİR DİNÇ KİMDİR?

1973 yılında Kütahya'da doğdu. İlkokulu köyünde okudu. 1984-1987 yılları arası DİB Kütahya Merkez Mollabey Kur'an Kursunda hafızlığını ikmal etti. 1987-1994 yılları arası Kütahya Merkez İmam Hatip Lisesinde okudu. 1994 yılında Kütahya Merkez Kaditler Camii müezzin kayyımı olarak ataması yapıldı. 1995-1999 yılları arası Konya Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde lisans eğitimi aldı.

1999-2002 yılları arası Konya Selçuk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde 9. Dönem kursiyeri olarak ihtisas yaptı. Lisans ve ihtisas eğitimi dönemlerinde Konya Karatay İlçe Müftülüğü Sedirler Hasandede Mescit Küpeli Camii imam hatibi olarak göreve devam etti.

2002-2007 yılları arası DİB Trabzon Akçaabat Darıca Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve DİB Antalya Hacı Mehmet Gebizli Eğitim Merkezi Müdürlüğünde öğretmen olarak çalıştı. 2003 yılında vatani görevini yaptı. 2008 yılında Tefsir alanında lisansüstü eğitimini tamamladı. 2007-2011 yılları arası Antalya Hacı Mehmet Gebizli Eğitim Merkezi Müdürlüğü görevini yürüttü.

2011 yılında Başkanlığımız Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hizmet İçi Eğitim ve Rehberlik Daire Başkanlığı görevine atandı. 2016-2018 yılları arasında aynı zamanda Dini Yüksek İhtisas Merkezleri Daire Başkanlığına vekâlet etti. 2017 yılı Haziran'ın 20'sinden itibaren Başkanlık Oluru ile tedviren Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne vekâlet etti.

Başbakan Yardımcılığının 04.10.2017 tarih ve 86981 sayılı oluru ile Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevine vekâleten atanan Kadir DİNÇ, 20.12.2017 tarihli ve 30276 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Başbakan Yardımcılığının 2017/587 sayılı kararı ile aynı göreve asaleten atandı.

Evli ve 3 çocuk babası. Arapça ve Almanca bilmektedir.