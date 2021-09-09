Kadınların protestosunu haberleştiren iki Afgan gazeteciye Taliban üyeleri saatlerce işkence etti

Afganistan'da yönetimi ele geçirdikten sonra protestolara maruz kalan Taliban üyeleri, kadınların eylem yürüyüşünü haberleştiren iki gazeteciyi gözaltına alıp 4 saat boyunca işkence etti.

Afganistan'da yayın yapan Etilaat Roz'un kurucusu ve yayın yönetmeni Zaki Daryabi, iki meslektaşının yaralı bir halde çekilmiş fotoğraflarını kamuoyu ile paylaştı.

BÜTÜN VÜCUTLARI YARA BERE İÇİNDE

Reuters'ın da aboneleriyle paylaştığı fotoğrafta gazetecilerin sırtlarında, bacaklarında, omuzlarında ve kollarında yaralar olduğu görülüyor.

SAATLERCE İŞKENCE GÖRDÜLER

Daryabi, bu olayın ülke genelindeki bağımsız medyaya bir mesaj niteliğinde olduğunu dile getirdi. Tecrübeli gazeteci, "Beş arkadaşımız 4 saatten fazla gözetim merkezinde tutuldu. Bu dört saat boyunca meslektaşlarımız şiddete maruz kaldı ve işkence gördü" dedi.