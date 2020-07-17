Kadınlarda rahim rroblemine dikkat! Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Miray Sekkin Eser Konu Hakkında Bilgiler Verdi.

Günümüzde rahim koruyu yaklaşım artık daha ön planda olsa da bazı durumlarda rahim alma ameliyatı yapılabilir. Rahim alma ameliyatlarının en sık sebepleri

•Myomlar(rahmin düz kasından gelişen iyi huylu tümörler)

•Endometriozis (çukulata kistleri, adet dönemlerinin çok sancılı olmasına yol açan rahatsızlık)

•Anormal kanama

•Uzun süredir olan ve tedavilere yanıt alınamayan kronik, rahim kaynaklı ağrılar

•Rahim sarkması

•Kanser'dir.

Rahim alma kararı alınmış bir hastada, rahim alma şekline karar verirken, cerrahın deneyimi ve hastanın isteği göz önünde bulundurulur. Rahmin sarkık olduğu hastalarda vajinal olarak rahim alma ameliyatı yapılması hastayı çabucak günlük hayatına dönmesine yardımcı olur. Hasta açısından çabuk iyileşme ve günlük hayata dönüş sağlayan rahmin yine vajinal olarak çıkarılmasını sağlayan laparoskopik rahim alma ameliyatı da oldukça tercih edilen ve uygun hastalarda konforlu sonuçlar veren bir yöntemdir. Karından yarım santimlik kesilerde yerleştirilen borucuklar vasıtasıyla ameliyat gerçekleştirilir. Rahime ait tüm yapılar kamera ve bu borucuklardan geçebilen ince aletlerle yapılır. Bu ameliyatın en büyük avantajlarından birisi de kanama miktarının daha az olmasıdır. İyileşme süresi daha kısadır.

Ameliyat öncesi hazırlıklar nelerdir?

Kapalı rahim ameliyatının gerçekleştirileceği hastaların ameliyat öncesi hazırlıkları yapılmalıdır. Bunlar arasında kan tetkikleri, EKG, akciğer filmi, anestezi konsültasyonu ve hastanın önceden sahip olduğu diyabet, tansiyon, kalp rahatsızlıkları gibi kronik hastalıklarına bağlı hazırlıklar yer almaktadır. Hastanın önceden kullandığı ilaçları ameliyata uygun olacak şekilde düzenlenir. Ameliyat genel anestezi altında yapılmaktadır. Bu nedenle genel anesteziye engel olan bir durumun olmaması önemlidir. Ameliyat öncesi gece boyu oruç gibi aç geçirmek ev ameliyata kadar herhangi bir şey yiyip içmemek önemlidir. Ameliyat gecesi lavman dediğimiz barsakları boşaltıcı uygulamalar yapılabilir. Ameliyat öncesi uygulanması gereken ilaçlar verilir. Riskli hastalarda varis çorabı giydirilir.

Ameliyatın riskleri nelerdir?

Her cerrahi girişimde olduğu gibi laparoskopik histerektomi ameliyatında da riskler bulunmaktadır. Bu riskleri anesteziye bağlı ve cerrahiye bağlı riskler olarak ayırabiliriz. Anestezik ajanlara ait alerji durumları olabilir. Anestezi sırasında pıhtılaşmada artma olmasına bağlı emboli dediğimiz pıhtı atması olabilir. Cerrahiye bağlı olan riskler kanama, idrar torbasında, barsaklarda yaralanma, barsak tembelliği, enfeksiyon olarak belirtilebilir. Bu riskler hastanın geçirdiği ameliyatlara, karın içi enfeksiyon veya yapışıklığın arttığı durumlarda daha yüksek olmaktadır. Daha önceden sahip olunan şeker hastalığı, obezite, bağışıklık sistemindeki zayıflıklarda enfeksiyon riski daha yüksektir.

Ameliyat sonrası süreç nasıldır?

Ameliyat bittikten sonra kan değerleri ve vital bulgular takip edilir. Gerekli olan sıvı takviyeleri ve ağrı kesiciler uygulanır. Gaz çıkarma ve hareket etme sağlanır. Bu süreçte erken ayağa kalkmak, pıhtı ve emboli riskini azaltır. Barsakların daha çabuk hareketlenmesine ve gaz çıkmasına yardımcı olur. Riskli hastalarda kan sulandırıcı ilaçlar başlanabilir. Hastanın 6 hafta vajinal bölgesine herhangi bir uygulama yapması önerilmez. Ayaktan duş alınması, gerekli ilaçların düzgün kullanılması, her gün kıyafetlerin değiştirilmesi, ağır işler yapılmaması önerilir. 6 hafta sonra doktor kontrolü ve patoloji sonuçlarının takip edilmesi yararınıza olacaktır.

Rahim alma ameliyatı sonrası değişiklikler nelerdir?

Rahim alma ameliyatı ile fiziksel ve ruhsal değişiklikler olur. Fiziksel olarak, karın içerisinde bazı düzenlemeler olur. Daha önceden rahim bulunan bölgeye barsaklar yerleşir. Menapozda değilseniz ve yumurtalıklarınız da alınmışsa menapoza bağlı sıcak basması, terleme gibi problemler olabilir. Kemik erimesi açısından takiplerinize dikkat etmeniz önemlidir. Adet kanaması artık olmayacaktır.

Ruhen değişiklikler, kadının bakış açısıyla çok ilgilidir. Menapoza girmenin verdiği stres, doğurganlığın kaybedilmesine bağlı verilen tepkiler, veya onu çok rahatsız eden bir durumun ortadan kalkmasına verilen memnuniyet tepkileri olabilir.

Cinsel değişiklikler, rahim alma ameliyatı sonrasında görülebilir. Rahim olmadığı için orgazm esnasında rahim kasılmaları görülmez. Yumurtalıklar alınmadı ise, vajen hormonal olarak olumsuz etkilenmez ve gebelik riski olmadan daha keyifli cinsellik yaşanabilir. Yumurtalıklar alındı ise vajinal kuruluk olabilir. Bunu önlemek amaçlı hormonlu kremler, vajinal kayganlaştırıcılar ve PRP önerilir.

Kaynak: Bültenler