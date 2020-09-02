Kadınlar 'altın günü' yaptı, site karantinaya alındı
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Kadınlar 'altın günü' yaptı, site karantinaya alındı

KONYA'nın Selçuklu ilçesindeki bir sitede, kadınlar arasında 'altın günü' düzenlendi.

Kadınlar 'altın günü' yaptı, site karantinaya alındı
02.09.2020 13:35 | Son Güncelleme: 02.09.2020 13:39

KONYA'nın Selçuklu ilçesindeki bir sitede, kadınlar arasında 'altın günü' düzenlendi. Güne katılan kadınlardan birinin Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine site karantinaya alındı. 

Merkez Selçuklu ilçesi Selahaddin Eyyübi Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde bulunan 4 blok, 68 daireden oluşan sitede, kadınlar arasında 'altın günü' düzenlendi. Güne katılan 16 kadından birinin Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine site karantinaya alındı. Giriş-çıkışların izin verilmediği sitede filyasyon ekipleri de çalışmalarına başladı. Site girişinde tedbir amaçlı bekçiler de nöbet tutuyor.


Kaynak: DHA

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