Kadınım Söyle Sen Mutlu Oldun mu? Kadınım Söyle Sen Mutlu Oldun mu Akor! Kadınım Söyle Sen Mutlu Oldun mu şarkı sözleri!
Kadınım Söyle Sen Mutlu Oldun mu? Kadınım Söyle Sen Mutlu Oldun mu Akor! Kadınım Söyle Sen Mutlu Oldun mu şarkı sözleri! Kadınım Söyle Sen Mutlu Oldun mu dinle!
Kadınım Söyle Sen MutluOldun mu? Kadınım Söyle Sen MutluOldun mu Akor! Kadınım Söyle Sen MutluOldun mu şarkı sözleri! Kadınım Söyle Sen MutluOldun mu dinle!
KADINIM SEN MUTLU OLDUN MU ŞARKI SÖZLERİ!
Sana dargınım
Kırgınım sana kızgınım
Haksızlık, vefasızlık bu
Bu herşeyi inkar eden duygu
Ne acı, yazık
Kadınım söyle sen mutlu oldun mu?
Bu deli adamı unuttun mu?
Sevdin mi gerçekten ah seviştin mi?
Söyle onları da öptün mü?
Kadınım söyle sen mutlu oldun mu?
Bu deli adamı unuttun mu?
Sevdin mi gerçekten ah seviştin mi?
Söyle onları da öptün mü?
Hiç üzülmedin mi?
Düşünmedin mi hâlimi?
Hiç mi sızlamadı için?
Bir tek iz bile yok mu benden
Ne acı, yazık
Kadınım söyle sen mutlu oldun mu?
Bu deli adamı unuttun mu?
Sevdin mi gerçekten ah seviştin mi?
Söyle onları da…