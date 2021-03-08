Kadınım Söyle Sen Mutlu Oldun mu? Kadınım Söyle Sen Mutlu Oldun mu Akor! Kadınım Söyle Sen Mutlu Oldun mu şarkı sözleri!
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Kadınım Söyle Sen Mutlu Oldun mu? Kadınım Söyle Sen Mutlu Oldun mu Akor! Kadınım Söyle Sen Mutlu Oldun mu şarkı sözleri!

08.03.2021 20:49 | Son Güncelleme: 08.03.2021 20:53
Kadınım Söyle Sen Mutlu Oldun mu? Kadınım Söyle Sen Mutlu Oldun mu Akor! Kadınım Söyle Sen Mutlu Oldun mu şarkı sözleri!

Kadınım Söyle Sen Mutlu Oldun mu? Kadınım Söyle Sen Mutlu Oldun mu Akor! Kadınım Söyle Sen Mutlu Oldun mu şarkı sözleri! Kadınım Söyle Sen Mutlu Oldun mu dinle!

Kadınım Söyle Sen MutluOldun mu? Kadınım Söyle Sen MutluOldun mu Akor! Kadınım Söyle Sen MutluOldun mu şarkı sözleri! Kadınım Söyle Sen MutluOldun mu dinle!

KADINIM SEN MUTLU OLDUN MU ŞARKI SÖZLERİ!

Sana dargınım

Kırgınım sana kızgınım

Haksızlık, vefasızlık bu

Bu herşeyi inkar eden duygu

Ne acı, yazık

Kadınım söyle sen mutlu oldun mu?

Bu deli adamı unuttun mu?

Sevdin mi gerçekten ah seviştin mi?

Söyle onları da öptün mü?

Kadınım söyle sen mutlu oldun mu?

Bu deli adamı unuttun mu?

Sevdin mi gerçekten ah seviştin mi?

Söyle onları da öptün mü?

Hiç üzülmedin mi?

Düşünmedin mi hâlimi?

Hiç mi sızlamadı için?

Bir tek iz bile yok mu benden

Ne acı, yazık

Kadınım söyle sen mutlu oldun mu?

Bu deli adamı unuttun mu?

Sevdin mi gerçekten ah seviştin mi?

Söyle onları da…

KADINIM SEN MUTLU OLDUN MU ŞARKISI DİNLE!

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