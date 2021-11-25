'Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Koordinasyon Toplantısı' yapıldı

ŞENKAYA, ERZURUM (İHA) - İçişleri Bakanlığının "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi" ve "2020-2021 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı" kapsamında 81 ilde ve tüm ilçelerde olduğu gibi Oltu'da "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Toplantısı" yapıldı.

Şenkaya ve Olur ilçe kaymakamlıklarına da vekalet eden Oltu Kaymakamı Cevdet Bakkal başkanlığında, Oltu Kaymakamlığı Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıya, Cumhuriyet Başsavcısı Mikail Sarıkaya, Cumhuriyet Savcısı Mustafa Vural, Asliye Hukuk Hakimi Hasan Akdeniz, İlçe Jandarma Komutanı Ethem Gökboğa, İlçe Emniyet Müdürü Uğur Özdoğan, Oltu Kaymakamlığı Yazı işleri Müdürü Abdussamet Akbulut, Oltu Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Hüseyin Yiğit ile Oltu, Şenkaya Narman ve Olur ilçeleri jandarma komutanlıkları, emniyet müdürlüğü/amirliği temsilcileri, ilçe yazı işleri müdürleri ve kaymakamlık sosyal yardımlaşma vakıf başkanları katıldı.

Saat 10.45'te başlayan toplantıda Oltu, Olur, Şenkaya ve Narman ilçeleri jandarma komutanlığı ve ilçe emniyet yetkilileri tarafından kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında yapılan çalışmalarla ilgili olarak sayısal verilerle sunumlar yapıldı. - ERZURUM

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