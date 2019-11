25.11.2019 14:40 | Son Güncelleme: 25.11.2019 14:56

Adana Barosu'nda Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Adana Baro Başkanı Veli Küçük, Mahmut Esat Bozkurt Avukatlar Salonu'nda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, ülkenin kadına karşı şiddet karnesinin çok kötü olduğunu belirtti.

Son dönemde kadına yönelik şiddetin çok ciddi boyutlarda arttığını ifade eden Küçük, ülke adına daha iyi şeylerden bahsetme temennisinde bulundu.

Adana Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Merve Gündoğdu da, Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu'nun "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü" nedeniyle hazırladığı açıklamayı okudu.

Dünyanın her yerinde bugün kadınların, dayanışma ve mücadele ruhuyla, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine, aile içi ve toplumsal şiddete, ayrımcılığa karşı çıktığını, şiddetin önlenmesi için mücadele çağrısı yaparak, çözüm önerileri sunduğunu belirten Gündoğdu, "Kadınlar, ne yazık ki dünyanın her yerinde hukuki, ekonomik, sosyal ve siyasal alanda saldırıya maruz kalmakta, sömürüye uğramaktadır. Ülkemizde ise kadına yönelik şiddette her geçen gün artış yaşanmakta; kadınlarımız fiziksel, psikolojik, ekonomik şiddete maruz kalmakta ve hatta yaşam hakları vahşice ellerinden alınmaktadır." diye konuştu.

Kaynak: AA